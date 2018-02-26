Mühendis Kızlar Buluştular

Limak Şirketler Grubu’nun Türkiye’de kadın mühendis sayısını artırmak, kadınların iş hayatında daha etkin olması ve karar verici mekanizmalarda yer almasını sağlamak amacıyla 3 yıl önce başlattığı Türkiye'nin Mühendis Kızları (TMK) Projesi büyümeye devam ediyor. Proje kapsamında Türkiye’nin farklı illerindeki 30 devlet üniversitelerinde belli alanlarda mühendislik eğitimi alan 106 öğrenci ile deneyimli kadın mühendislerden oluşan mentorlar hafta sonu İstanbul’da üçüncü kez bir araya geldi. 2 gün boyunca devam eden buluşmanın ilk günü Limak Holding ofisinde ikinci günü ise Limak Eurasia Luxury Otel’de gerçekleşti.

Mert Fırat TMK Üyelerine Hitap Etti

Üçüncü kez İstanbul'da bir araya gelen bursiyerler, toplantıda birbirleriyle tanıştılar ve proje kapsamında yerine getirmekle yükümlü oldukları sosyal sorumluluk faaliyetlerini anlatıp, projeye dahil olma hikayelerini ve hayallerini paylaştılar. Sektörün önemli isimlerinin yer aldığı buluşma kapsamında; Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in yanı sıra UNDP Türkiye Sürdürülebilir Kapsayıcı Büyüme Portföyü Yöneticisi Pelin Rodoplu, UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Mert Fırat, StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı ve MV Holding CEO’su Ebru Dorman, sosyal girişimci Hakan Elbir ile gazeteci yazarlar Şebnem Burcuoğlu ve Elif Ergu ilham verici sunum ve motivasyon artırıcı sohbetleriyle üniversite öğrencilerine tecrübelerini aktardı. Program kapsamında, müzik, komedi ve teknolojiyi bir araya getiren dünyaca ünlü performans

grubu Blue Man Group'un Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki şovunu da izleme fırsatı yakalayan öğrenciler, Pazar günü İstanbul’un tarihi mekanları ile Rahmi Koç Müzesi’ni de ziyaret ettiler.

40 Bin Lise Öğrencisine Ulaşacak

Üçüncü yılına giren TMK projesinin emin adımlarla ülkemizde bir marka olma yolunda ilerlediğini ifade eden Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Limak Vakfı olarak sadece üniversite eğitiminde değil; Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinin bir diğer programı ile lise, Vakfımızın “Evin Küçük Mühendisleri” Projesi ile de ilköğretim düzeyinde, ülkemizde bu alanı sahipleniyor ve liderlik ediyoruz. Bizler ‘sitem’ etmek yerine, STEM alanına, cinsiyet eşitliği perspektifinden olumlu katkıda bulunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.Projenin üniversite ayağında, bu yıl 30 farklı üniversiteden 100 öğrencinin üzerine çıktıklarını dile getiren Ebru Özdemir şöyle devam etti: “Mentor havuzumuzda 145 gönüllü mentorumuz bulunuyor. Lise ayağında 10 ilde 50 okulda gerçekleştireceğimiz Eğiticilerin Eğitimi programı ve uygulamalar ile, 40 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Evin Küçük Mühendisleri Projemiz ile bugüne kadar 1.000’e yakın küçük mühendis adayına ulaştık.”

Suriyeli İki Öğrenci de Programda

Projeye dahil olan öğrencilerin, toplumsal fayda yaratmalarını ve toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini amaçladıklarını belirten Ebru Özdemir, “Bu yıl projemizde Suriye’den göç etmek zorunda kalıp, ülkemizde mühendislik eğitimi alan 2 öğrencimiz de yer alıyor. Bunun sayısı önümüzdeki yıllarda artacak; çünkü projemiz, ülkemizde olan Suriyeli öğrencilerin, Türk toplumu ile bütünleşmesine yardımcı olmayı ve eğitimlerine devam edebilmeleri noktasında farkındalık yaratmayı da amaçlıyor. Bu proje aracılığıyla yarının lider, sorumlu ve duyarlı mühendis kadınlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ve bunu sadece Türkiye’de değil, Limak Topluluğu olarak iş yaptığımız diğer ülkelerde de yapmayı istiyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl başlayan ve birkaç hafta sonra ilk mezunlarını verecek olan Kuveyt’in Mühendis Kızları ile, 3 yıldır başarılı bir şekilde her yıl daha da geliştirerek uyguladığımız projemizi, yurtdışına da ‘ihraç’ etmiş olduk” dedi.

Bilgi Zor Zamanda Ayakta Tutar

Düzenlenen etkinlikte öğrencilere seslenen UNDP Türkiye Sürdürülebilir Kapsayıcı Büyüme Portföyü Yöneticisi Pelin Rodoplu ise, TMK projesi ile hem toplumsal cinsiyet eşitliği hem de sürdürülebilir büyümeye katkı veriyor olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederken şöyle devam etti: “Bu projeyle sizlerin hayatlarına dokunurken bir yandan da ulusal ölçekte sizlerin de çalışacağı sektörlerde eşitlikçi bir çalışma ortamı hazırlıyoruz. Sizler birçok yönden hayata hazırlanırken, mesleki açıdan kendinizi yetiştirmenin yanı sıra bu programda da sizden

beklendiği gibi yaşamınız boyunca toplumsal sorumluluğu hayatınızın bir parçası olarak

tutmanızı öneririz.Öğrenmeyi ve sürekli paylaşmayı temel ilkeniz haline getirin. Unutmayın bilgi paylaştıkca artar ve bilgi zor zamanlarda ayakta tutar.”