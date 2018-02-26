İller Bankası Açıkladı! Kredi Borcunda Birinci Bursa Büyükşehir Belediyesi

İller Bankası, kamuya borçlu belediyeleri sıralayan listeyi kamuoyu ile paylaştı. Türkiye’de en çok kredi borcu olan yerel yönetimse Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Kredi Borcu 1 Milyarın Üzerinde!

İller Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre bankaya kredi borcu en yüksek olan yerel yönetim Bursa Büyükşehir Belediyesi! Belediyenin kredi borcunun toplamı ise tam bir milyar 73 milyon lira!

Türkiye’deki yerel yönetimler arasında en düşük borca sahip olan yerel yönetim birimi ise Iğdır Belediyesi olarak kaydedildi. Belediyenin borcunun 15 milyon lira olması şaşkınlık yarattı.

Kamuya en çok borcu olan yerel yönetimlerden ikinci sıranın sahibi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak açıklandı. Belediyenin şuandaki borcunun 821 milyon lira olduğu ifade edildi.

İller Bankası listenin üçüncüsünün Sakarya Büyükşehir Belediyesi olduğunu duyurdu. Buna göre ilk beşin üçüncüsü olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kamuya olan borcu 805 milyon lira oldu.

Borçlu belediyeler arasında Konya Büyükşehir Belediyesi de yer aldı. Listenin dördüncüsü olan belediyenin toplamdaki borcu 699 milyon lira olarak kayda geçti. İlk beşin son ismi Antalya Büyükşehir Belediyesi olurken, borç tutarı 614 milyon lira seviyesinde çıktı.

Sonuç itibariyle bu belediyelerin İLBANK’a olan borçlarının toplamı 4 milyar 12 milyon lira olarak hesaplandı.

En Az Borç Iğdır Belediyesinde

İller Bankası en çok borcu olan yerel yönetimler yanında en az borcu olan belediyeleri de açıkladı. Buna göre Türkiye’deki belediyeler arasında Iğdır Belediyesi’nin borcu en düşük seviyelerde çıktı. Belediyenin bankaya olan toplam borcu ise 15 milyon lira olarak kaydedildi. Iğdır’ı Tunceli Belediyesi ile Artvin belediyesi takip etti.