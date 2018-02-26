Gıda Fiyatları Artık Yükselmeyecek! Aksine Düşecek!

Artan gıda fiyatları vatandaşın tepkisine neden olurken, Hükümet fiyatları aşağıya çekecek planlar üzerinde çalışmaları tamamladı.

Gıda Fiyatlarına Hükümet Önlemi Geliyor

Türkiye’de gıda fiyatları son zamanlarda aldı başını gitti. Artan fiyatlar vatandaşları zor durumda bıraktı. Gıda enflasyonu ise beklentinin üzerinde çıktı. İşte tüm bu gelişmeleri değerlendiren hükümet, gıda fiyatlarını düşürmek için bir dizi önlem paketi hazırladı. Yapılan açıklamalara göre fiyatların geriye çekilmesi adına devlet yeni teşvikler sağlayacak. Destekler üreticiye deri bir nefes aldırırken, ürün fiyatlarında gerileme ise tüketiciyi rahatlatacak. Önlemler çerçevesinde vatandaşı en çok ilgilendiren kalem olan ekmek fiyatları tek merkezde belirlenecek.

30 aşamadan oluşan plan kapsamında hayata geçecek gelişmeler ise şunlar olacak.

Yaş sebze ve meyve fiyatları ve üretimi gözeten bir sistem hayata geçirilecek. Bu mevsimsel fiyat artışlarını kısmen azaltacak. Fiyatlardaki artışlar beklentinin üzerine çıktığında önlemler otomatik olarak uygulanacak.

Arzdaki gelişmelerin yakın takibi sağlanacak. Piyasanın daha etkin işlemesi ve üreticilerin piyasadaki yeri genişletilecek.

Yerli gıda üretimi yapan firmalar ve şirketler devlet tarafından daha fazla desteklenecek.

Ürünlerin sevkiyatında kaydedilen maliyetler minimize edilecek. Buda son tüketici fiyatlarına olumlu yansıyacak.

Üreticilerin teminatta yaşadığı sıkıntılar bugünden hızlı çözüme kavuşacak.

Ürünlerin arzında eksik veya fazlalar yapılan çalışmalarla tespit edilecek. Arz fazlasında devlet tarafından alıma garanti sağlanacak.

Özellikle tarımsal üretim yapanlara kredi kapıları açılacak.

Alımları birliklerden yapman veya yapacak olan işletmelere bazı teşvikler söz konusu olacak.

Et ile süt gibi ürünlerde fiyatlar en düşük seviyeye indirilecek. Bu kapsamda üreticiden son tüketiciye kadar ürünlerin tüm fiyatları merkez tarafından mercek altına alınacak.