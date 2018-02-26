Marka Olmak İçin Öneriler

LEAD Network Türkiye, 8 Şubat’ta gerçekleştirdiği toplantısında konuk konuşmacı olarak Migros Marka İletişimi ve CRM Direktörü Kına Demirel’i ağırladı. Demirel, dernek üyelerine kişisel marka oluşturmanın reçetesini anlatarak iş hayatındaki tecrübelerini paylaştı.

Perakende ve tüketici malları sektörlerinde çalışan kadın liderleri destekleyen, faaliyetlerini üst düzey kadın yöneticilerin sayılarını artırma ve gelişimlerine katkıda bulunma misyonuyla sürdüren LEAD Network Türkiye, Şubat ayı toplantısında Migros Marka İletişim ve CRM Direktörü Kına Demirel'i ağırladı. LEAD Network Türkiye kurumsal destekçisi olan Migros’ta 21 yıldır görev yapan Demirel, LEAD Network Türkiye üyeleriyle tecrübelerini paylaşarak kişisel marka oluşturmanın ipuçlarını paylaştı.

İş hayatında yoğunluktan kimi zaman kendimizi unuttuğumuzu hatırlatan Migros Marka İletişim ve CRM Direktörü Kına Demirel, yıllara dayanan tecrübesiyle geliştirdiği dört prensibi şöyle anlattı:

Hayal kurun

Türkiye’de insanların özellikle erkekler hayal fakiri! Bunda anne ve babaların önemli bir payı var. Toplum erkeklerin önüne “Evlen, meslek sahibi ol”, kadınların önüne ise “Evlen, çocuk sahibi ol” hedeflerini koyarak hayallerini köreltiyor. Aslında kadınların yüzde 40’ının bir hayali var. Ancak birçok kadın yaşı ilerledikçe hayallerinden uzaklaşıyor. Starbucks CEO’su Howard Schultz “Herkesin hayallerini yakalaması mümkün, eğer ısrarcı olurlarsa...” demiş. Siz de hayal kurmak konusunda kendinize izin verin ve büyük düşünün! Merak etmek hayal kurmakla ilgilidir. Bu nedenle çocuklarımızın merak duygularını asla köreltmemeliyiz. Size küçük bir de reçete vermek istiyorum: 1 yılda 7 kitap, makale okuyun, 6 yeni kişi ile tanışın, 5 yeni alışveriş merkezi gezin, 4 etkinliğe katılın, 3 yeni restorana gidin, 2 farklı yer görün, 1 hobi edinin.

Network Kurun

Pazarlama dünyasında “Yaratıcılık mı, Big Data mı kazanacak” tartışmalarının hala devam ediyor. Ancak artık networkler halinde çalışan marka, kurum ve ekipler başarılı olacak.

Vasat Olmayın

Vasat olmayın. Sürekli aklınıza, bedeninize ve ruhunuza yatırım yapın. Öğrenmekten vazgeçmeyin. Bunun için online eğitimler alınabilir, sektörden hiç tanımadığınız birisi ile yemek organize edebilir, blog yazabilirsiniz. Bütün bunlar kişisel gelişiminize büyük fayda sağlar. Turkiye’de vasat olmayacak markaların radarında ise bu sene 3 trend olacak; aile, zaman ve sağlık. Bu üç konuda katma değer yaratan markalar farklılaşacak.

Hata Yapmaktan Korkmayın

Kadınlar hata yapmaktan erkeklerden daha fazla korkuyor. Oysa hata yapmak değil hataları tekrarlamak kabul edilemez. Ben her gün bir hata yapma hakkım olduğuna inanarak daha cesur davranıyorum