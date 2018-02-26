Sabancı Holding Yıllık Paylaşım Toplantısı Düzenlendi

Sabancı Holding, 2017 yılı faaliyetlerini ve 2018 yılına yönelik hedef ve projelerini Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen’in katıldığı basın toplantısı ile açıkladı. Sabancı Holding 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2017 yılı kombine net satışları yüzde 22 artışla 65 Milyar 600 Milyon TL, konsolide net karı ise yüzde 31 artışla 3 Milyar 481 Milyon TL olarak gerçekleşti. Kombine EBITDA ise, yüzde 34 artışla 15 Milyar TL oldu.

Tekno-İyimserlerin Sayısı Artıyor

Basın toplantısında konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancışunları söyledi: “Dünyaya baktığımızda jeopolitik ve siyasi gelişmeler küresel çapta belirsizlik üretmeye devam etse de, 2017’nin tekrar büyüme trendine girilen bir dönem olduğunu görüyoruz. Dünya ekonomisi 2017’de son 10 yılın en yüksek büyüme hızına ulaştı. Gelişmiş ülkelerde enflasyonun yükselmesi beklenirken; para politikalarının da kademeli olarak normalleşmesi gündemde. Bu yılın başlarından itibaren de dünyada büyümeyle ilgili olumlu seyir devam ederken; hisse senedi borsalarında ciddi sayılabilecek bir düşüş de yaşandı. Bu da, reel ekonomilerdeki büyüme performansı ile mali piyasalardaki gelişmelerin zaman zaman çok ayrı yönde seyredebileceğini bize gösteriyor. Gelecekle ilgili çok çeşitli fikirler, senaryolar ve belirsizlikler olsa da, son zamanlarda teknoloji fırsat mı? Tehdit mi? Tartışması fırsattan yana ağırlık kazandı. Kendilerine “tekno-iyimserler” denilenlerin sayısı giderek artıyor. Tekno-iyimserler, yeni teknolojilerin artık verimlilik ve yeni iş modelleri üzerinde uzun zamandır beklenen pozıtıf artışı tetiklediğini görüyorlar. Tüm bunların etkisi ile, dünya ekonomilerinde “parlak” bir büyüme dönemine girildiği görülüyor.

Ülke Olarak OECD Ülkeleri Arasında En Hızlı Büyümeyi Yakaladık

Ülkemize baktığımızda ise, dünyadaki büyüme trendinin ülkemize olumlu yansıması 2017’deki en sevindirici gelişmelerden olmuştur. Üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 ile son 6 yılın en hızlı büyümesini elde ettik. OECD ülkeleri içinde en hızlı büyümeyi yakaladık. 2017 ihracatında da 158 milyar dolar ile iyi bir performans elde edilmiştir. Bu olumlu sonuç, ekonomimize güç vermekle birlikte; 2017 enflasyonda ve yüksek reel faizde artış gördüğümüz bir yıl oldu! Bu konularda gerekli önlemlerin alınmasını, ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin, düşük enflasyonda, kalıcı olması bakımından çok önemsiyoruz. Bu konuda Sayın Başbakanın enflasyonla mücadele edileceğine vurgu yapan, öncelik veren açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir yanda yüksek büyüme rakamları hepimize umut verirken; diğer tarafta bölgemizden kaynaklı sıkıntıları derinden yaşıyoruz. Ülkemizin terörle haklı mücadelesi kapsamında yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’nda görev yapan kahraman askerlerimize beraber kalplerimiz atıyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgemizde en yakın zamanda huzur ve kalıcı barışın tesis edilmesini yürekten temenni ediyoruz.

Yeni Etabı Teknoloji ve Dijitalleşme Odağı ile Koşuyoruz

Bugün dünya dijitalleşmenin üzerinde dönüyor; dijital devrim yaşanıyor. Sanayi 4.0’dan yapay zekalara, bıg datadan, robotics’e olağanüstü bir dönüşümün içindeyiz. Bunun en büyük etkisi de sanayi ve üretimde görülüyor. Sektörler içiçe geçiyor, sınırlar kalkıyor ve yeniden tanımlanıyor. Böyle bir dünyada biz de Sabancı olarak yeni bir etap koşuyoruz. “Yeni Neslin Sabancı”sı olarak tanımladığımız bu yeni vizyonda, elbette odağımızda teknoloji ve dijitalleşme var. Bu vizyon bizim için, katma değerli üretimden, yeni iş alanlarına dijital dönüşümün dokunduğu her noktada değişimin öncüsü olma anlamına geliyor. Dijitalleşme sadece mevcudu iyileştirmekle sınırlı değildir. Dijital dünyaya uyumlu bir yol haritasını önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz.

Hedeflerimize doğru koşarken, 2018 yılına da olumlu bir başlangıç yaptık. Topluluğumuz için son yıllarda en çok yatırım yaptığımız, en çok emek verdiğimiz, sonunda sektörünün lideri olarak halka arz ettiğimiz Enerjisa’da rekor bir taleple karşılaşmak bizleri çok memnun etti. Ayrıca enerji dağıtımının halka arzından elde ettiğimiz kaynağı, yine ülkemizin geleceğine ve sektörün potansiyeline olan güvenimizle enerji üretim şirketimize yatırıyoruz. Hedefimiz, Enerjisa üretim şirketini de halka arz etmek olmalıdır. Böylece yaratılan değeri şeffaflıkla paylaşırken, tüm Topluluğumuzun yapısının daha sağlıklı ve sağlam olmasına katkı sağlanacaktır.”

Sabancı’nın “Dinamik Portföy Yönetimi” Anlayışı

Basın toplantısında konuşan CEO Mehmet Göçmen ise, 2017 yılında Sabancı Topluluğu’nun stratejik yol haritasını tamamladıklarını ve uygulamaya başladıklarını ifade etti. Göçmen, Sabancı’nın yeni yol haritasına ilişkin şunları söyledi: ”Stratejik bir yaklaşımla yönettiğimiz portföyümüzü yeniden gözden geçirdik ve şirketlerimizin portföydeki rollerini yeniden tanımladık. Tüm paydaşlarımız için değer yaratma odağıyla, kısa yerine uzun vadeli getiriyi ön plana çıkaracak yüksek performans kültürünün alt yapısını oluşturduğumuz bir yıl oldu. Sabancı’yı “Yeni Neslin Sabancı’sı” olarak, ancak geçmişte bizi başarılı yapan değerlerimizden ödün vermeden, yeniden kurgulamaya başladık.

Bugün geldiğimiz noktada, dört ana temel üzerine oturan “dinamik portföy yönetimi” anlayışıyla geleceğe bakıyoruz. Bu anlayış, “mevcut işlerimizin dönüşümü, portföyün etkin yönetimi, mevcut işlerimizde teknoloji ve yeni pazarlara yatırım, dijitalleşme ve verinin yarattığı yeni iş alanlarına odaklanmadan” oluşuyor.

Temettü Politikası

Sabancı Holding’in temettü politikasında da artış olduğunu ifade eden Göçmen şunları söyledi, “Enerjisa Enerji’nin de temettü dağıtabilir hale gelmesiyle, Topluluk şirketlerimizin temettü potansiyelleri arttı. Biz de, “değer yaratma” misyonumuzdan, hareketle politikamızı gözden geçirdik. Buna göre, 2018’de dağıtılacak temettü oranı 2017’nin yüzde 50 fazlası haline geldi” dedi.

Sabancı, Türkiye’nin İki Katı Büyümeyi Hedefliyor

Toplantıda Sabancı Holding’in 2018 yılı hedeflerini de paylaşan Göçmen, “Şirketlerimizdeki veri analitiğine dayalı değer yaratan projeleri bu dönemde hayat geçirirken; mevcut iş kollarımıza ve teknolojiye yatırıma devam edeceğiz” dedi. Bunun sonucunda, Türkiye’nin iki katı büyümeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

“Yeni Neslin Sabancı’sı”na Yatırım Yapıyoruz

Dünyanın 16 farklı ülkesinde 60 binden fazla çalışanıyla faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, çalışanların Sabancı Topluluğu’nun en önemli değeri olduğunu vurguladı. Göçmen sözlerine şöyle devam etti: “Bu yeni döneme başlarken en büyük güvencemiz sahip olduğumuz güçlü insan kaynağımız oldu. Dönüşümün en önemli bileşenlerinden biri olarak, insana dokunan tüm süreç ve İK uygulamalarımızı gözden geçirerek; kültürel transformasyonumuzu hızlandırıyoruz. Liderlerimizin gelişimine, hem bugünün ve hem de geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne alarak yatırım yapıyoruz. İş modellerimizi çağı yakalayacak şekilde çeşitlendirirken; yeni döneme ve iş modellerimize uygun yetenekleri bünyemize katmak ve mevcut çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmeye odaklanıyoruz. Gelecek yol haritamızı hayata geçirebilmek için ana odağımızda olan dijitalleşme ve veri analitiğine yönelik yetkinliklerimizin Topluluk çapında üst seviyeye taşınmasını çok önemsiyoruz.”

Enerjide TL Bazında En Büyük Özel Sektör Halka Arzını Gerçekleştirdik

Göçmen, 2017 yılında enerji işlerini, piyasa ve müşteri odaklı olarak ve daha yalın yönetme stratejileri çerçevesinde iş kolu bazında ayrıştırma sürecini başarıyla tamamladıklarını belirtti. Yeniden yapılanma sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından, 2018 yılının Şubat ayında, Enerjisa Enerji’yi yaklaşık 5 kat gibi rekor bir talep ile halka açmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Göçmen, şimdiye dek özel sektör tarafından gerçekleştirilen TL bazında en büyük özel sektör halka arz olan bu adımın; Türkiye’nin yatırım iklimine de büyük katkı sağlayacağını, enerji alanında faaliyet gösteren tüm paydaşların daha kaliteli finansman kaynaklarına ulaşımı açısından örnek olacağını söyleyerek; sektörün kurumsallaşması ve şeffaflığın gelişimini de destekleyerek öncü olacağının altını çizdi. Oluşan kaynağı ise, Enerjisa Üretim’in sermaye artırımında kullanılacağını belirten Göçmen, bu şirketin de 2019 sonuna kadar halka arza hazır hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türkiye’de Sanayi 4.0’a Uyumlu İlk Tesisler Sabancı’dan

Göçmen, konuşmasında Enerjisa halka arzının yanı sıra 2017 yılındaki diğer önemli atılımlardan da bahsederek, şunları kaydetti, ”Topluluğumuz için dönüşümü başlattığımız bir dönemi geride bıraktık. Tüm portföyümüzü yeniden gözden geçirdik. Yüksek teknolojiyi ve dijitali kullanarak işlerimizi daha verimli nasıl yapabiliriz diye çalıştık.

Kordsa ile yaptığımız Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi yatırımımızın ardından kompozit teknolojilerinde havacılık sektörünün önemli oyuncuları arasında yer almak amacıyla, yaklaşık 100 Milyon ABD doları yatırım ile ABD’de ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development Inc. (FDI) ve Textile Products Inc. (TPI) şirketlerini satın almak için teklif verildi, resmi onaylarının tamamlanmasıyla birinci çeyrekte kapanışını hedeflediğimiz bu satın alma ile birlikte lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların artık kanat ve gövdelerini de biz güçlendirmeye başlayacağız. Koştuğumuz yeni etabın ilk somut sonuçlarından biri de bu olacak.

2017’de Çimento’da Çimsa’nın Afyonkarahisar’da yeni fabrika ile Eskişehir ve Niğde fabrikalarında tamamlanan yatırımlarla üretimde güçlenirken; Akçansa ile rekor satışlara ve yenilikçi ürünlere imza attık. Çimsa’nın Afyon Fabrikası’nı ve 300 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiğimiz Brisa’nın Aksaray’daki ikinci fabrikasını Sanayi 4.0’a uyumlu olarak tasarladık. Hem Afyon hem de Aksaray’daki tesislerimiz Sanayi 4.0’ın Türkiye’deki ilk ve en önemli örnekleri olacak. 2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşviki ile belgelendirilen ve yüzde 100 Türk mühendisliğiyle yeni ürünlerin daha kısa sürede devreye alınmasını hedeflediğimiz Brisa AR-GE merkezimizle de bu yolda büyük bir avantaj sağlamış olacağız.”

Göçmen sözlerine şöyle devam etti: “Temsa, otobüste yakın gelecekte dünya genelinde toplu ulaşıma yön verecek ‘akıllı şehirler’in bir parçası olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda ürettiğimiz ilk elektrikli otobüsümüzü İnovasyon Haftası’nda Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ettik.”

Orta Ve Doğu Avrupa’nin En İyi Bankası Unvanlı İlk Türk Bankası Akbank

Toplantıda Sabancı Holding bankacılık faaliyetlerine de değinen Mehmet Göçmen: “’Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Bankası’ ünvanlı ilk Türk bankası olan Akbank’ın aktifleri yüzde 16 artışla 341 Milyar TL’nin üzerine çıktı. KOBİ ve kurumsal kredilerde Akbank yüzde 19,5 artış kaydederek 166 Milyar TL’ye ulaştı. Toplam mevduatı ise, yüzde 15,8 artışla 201 Milyar TL’nin üzerine çıktı” dedi.

Tüm İş Kollarında Başarılı Sonuçlar

2017 yılında tüm iş kollarında başarılı sonuçlar elde ettiklerine dikkat çeken Mehmet Göçmen, iş kolları özelinde 2017 yılı sonuçlarını paylaştı. Buna göre Enerji Grubu’nun banka hariç kombine cirodaki payı yüzde 43 düzeyini yakalarken, kombine ciro artışını bir önceki yıla göre yüzde 31 ile tamamladı. Kombine EBITDA bazında ise, Enerji Grubu’nda bir önceki yıla göre yüzde 40 artış görüldü.

Sanayi Grubu’nun banka hariç kombine cirodaki payı yüzde 17 olurken, kombine cirosu bir önceki yıla göre yüzde 26 artış gerçekleştirdi. Kombine EBITDA bazında ise, Sanayi Grubu’nda bir önceki yıla göre yüzde 22 artış kaydetti.

Banka hariç kombine cirodaki payı yüzde 8 olan Çimento Grubu’nun, kombine cirosu bir önceki yıla göre yüzde 14 artış gerçekleşti.

Perakende Grubu banka hariç kombine cirodaki payında yüzde 21 düzeyini yakalarken, kombine cirosunda bir önceki yıla göre yüzde 5 yükseliş yakalandı. Kombine EBITDA bazında, Perakende Grubu bir önceki yıla göre yüzde 128 artışla yılı tamamladı.

Banka hariç kombine cirodaki payı yüzde 8 olan Sigorta Grubu şirketlerinin kombine cirosu bir önceki yıla göre yüzde 40 artış kaydetti. Sigorta Grubu, kombine EBITDA bazında bir önceki yıla göre yüzde 72 artış gösterdi.