Amasya Şeker Çiftçilere Bir Çırpıda 54 Milyon Lira Dağıttı!

Fabrikanın 2017- 2018 sezonuna ait pancar ücretlerini belirlenen kesin hesap tarihinden önce ödediğine işaret eden Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, çiftçilerin yarınları için umut olmaya devam ettiklerini dile getirdi.

10 bölgede 6 bin 459 pancar üreticisiyle 730 bin ton pancar sözleşmesi imzalandığını bildiren Saatcı, 114 bin dekar arazide pancar ekimi yapıldığını, 127 gün süren kampanya sürecinde 82 bin 885 ton kristal toz şeker, 29 bin ton melas ve 195 bin ton yaş pancar posası üretildiğini aktardı. Amasya Şeker Fabrikası’nın bölge ekonomisi için değerini vurgulayan Mustafa Saatcı, fabrikanın 2018- 2019 sezonu için pancar ekim taahhütleri almaya başladığını bildirerek, çiftçilerden şimdiye kadar 610 bin ton pancar ve 80 bin 370 dekar pancar ekim taahhüdü alındığını ifade etti.

Pancar Şekerinin Tüketimi Konusunda Halk Bilinçlenmeli

Amasya Şeker Fabrikası’nın başarısını geçen zamanın tecrübesine, sağ duyulu ve özverili çalışan çiftçilerine bağlayan Saatcı, bu işe kendini adayan bütün paydaşlara çağrıda bulunarak, fabrikanın yarınlarının daha da güzel olacağını dile getirdi. Tek hedeflerinin bölgedeki siyasiler, çiftçiler, işçiler ve yönetimiyle güçlü bir Amasya Şeker Fabrikası olup güçlü Türkiye’ye destek olmak olduğunu ifade eden Saatcı, bu hedefleri doğrultusunda 2017- 2018 şeker kotasında 6 bin ton artış kararı aldıklarını, 2018- 2019 sezonu için ise ek kota temini için çalışmalar yürüttüklerini aktardı. “Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Şeker Tüketimi” diyen Saatcı, bu slogan altında vatandaşlara, nişastadan elde edilen şekeri evlerde kullanılmamasını ve herkesin aile ve dostlarına pancar şekerinin kullanımını tavsiye etmesi çağrısını yaptı. Saatcı, bu konuda toplumsal bilinç oluşturulması için düzenlenen kampanyalara destek verilmesini diledi.