Artık Amazon Türkiye’de De Faaliyet Gösterecek!
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Artık Amazon Türkiye’de De Faaliyet Gösterecek!


Artık Amazon Türkiye’de De Faaliyet Gösterecek!
Artık Amazon Türkiye’de De Faaliyet Gösterecek! Dilara Bozdoğan - Tarih: 26-02-2018 Saat: 14:20
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Türkiye'ye yüzde 10 oranında komisyonla gireceği öngörülen Amazon, Türkiye'ye Mart ayı sonlarında gireceğini açıkladı.

Türkiye'de test satışlarına Mart ayı sonlarında başlayacağını duyuran Amazon, toptancı firmalara ve satıcı firmalara hazır olmaları çağrısında bulundu. Amazon’un yüzde 10’luk komisyon oranı da çok konuşuldu. Normal şartlarda satıcılardan yüzde 25 ila yüzde 30 oranında komisyon alan yurt içi pazardaki benzerlerine göre çok düşük olan yüzde 10'luk komisyon oranı E-Ticarette dengelerin değişmesine neden olabilir.

Gittigidiyor'un eBay tarafından satın alınmasından sonra Amazon, 2017 senesinde Türkiye için ilk adımını attı. Şirket, satıcı ve toptancı firmalarla Amazon Turkey Services aracılığıyla iletişim kurmaya başladı. Pazar araştırmaları yapan şirket, büyük tedarikçilerle temas kurarak beklentilerini dinledi. Bu gelişmenin ardından harekete geçme kararı aldı. Geçmiş dönemlerde girdiği bütün ülkelerde o ülkenin en büyük E-Ticaret platformunu satın alan Amazon’un, Hepsiburada'yı satın alacağına dair haberler çıkmıştı fakat şirket yaptığı açıklamalarda bu iddiaları yalanladı. Şirketin, amazon.com.tr adıyla hizmet verecek olan e-ticaret platformu, Türkiye'deki hazırlıklarını da tamamladı.

Uygun Fiyata Kargo Hizmeti De Sunacak

Tüketicilerin platform aracılığıyla satın aldığı ürünleri, üreticiden tüketiciye ulaştırmak için kendi kargo şirketini açtığını bildiren Amazon, kargo şirketinin adını da Shipping With Amazon olarak duyurdu. E-Ticarette satıcıların üstünde büyük bir maliyet oluşturan kargo ücretleri sorununu uygun fiyatlarla taşımacılık yaparak çözeceğini ifade eden Amazon yetkilileri, E-Ticaretin alt kolları olarak bilinen bütün sektörlerde faaliyet göstererek rekabet gücünü arttıracağı belirtildi.

Sektör temsilcileri, Amazon'un bu hareketinin ardından almaya başlasa da bundan sonra E-Ticarette hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi görünüyor. Birkaç E-Ticaret platformu ürün görselleri, satılan ürünlerin kalitesi gibi çoğu unsuru incelemeye başladı. Bunun yanı sıra ürün sınırları değişmeye başladı.

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