Türk Perakendecileri İçin Channel Advisor Geliyor

Dünyanın en büyükpazaryeri entegratör şirketi Channel Advisor , E-İhracat Platformu’nun davetlisi olarak ‘E-İhracat İş Geliştirme Toplantısı’na katılmak üzere Türkiye’ye geliyor.

E-İhracat Platformu, E- Ticaret sektörünün yurtdışı satışlarının arttırmalarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. 27 Şubat 2018’de Topkapı DoubleTree By Hilton Hotel'de özel katılımlı gerçekleşecek olan toplantıya E-İhracat Platformu’na üye olan E-Ticaret şirketleri katılım gösterecek.

E-Ticaret İş Geliştirme Toplantısı’nda E-İhracat Platformu üyeleri; Ebay, Etsy, Amazon, Rakuten ve Otto gibi büyük sitelere nasıl girilir, merkezi entegrasyon nasıl yapılır ve nasıl satış arttırılır sorularına cevap bulacak. E-İhracat İş Geliştirme Toplantısı’nda Channel Advisor iş modelini sunacak. E-İhracat Platformu üyeleri E-İhracat’a başlarken neleri eksik veya fazla bunları görme imkânı bulacaklar.

E-İhracat Platformu üyeleri e-ihracat beklentilerinin içinde bulundukları durumda e-ihracata ne kadar hazır olduklarını ölçümleyecekler. Bu sayede üyeler, E-İhracat ile ilgili tüm eksikliklerini ve ve bu eksikleri gidermek başlangıçta hangi adımları atmaları gerektiğini tespit edebilecekler.