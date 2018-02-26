Yabancı Sermayeler Yatırım İçin Türkiye’yi Seçiyor!

Türkiye'de yeni açılan yabancı sermayeli şirket sayısı, 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 6.3 oranında artışla 5 bin 930 şirket sayısına ulaştı. Bu veriler kapsamında, Türkiye son 5 sene içindeki en yüksek seviyeye çıktı. Ekonomi Bakanlığı tarafından elde edilen “Uluslararası Doğrudan Yatırım” raporu kapsamında, Türkiye'de 2012 senesine kadar yeni açılan uluslararası sermayeli şirket sayısı toplam 33 bin 424 adet iken, bu sayı 2017 Aralık ayı itibarıyla 58 bin 954'e yükseldi.

Bu şirketlerden 22 bin 559 tanesi Avrupa Birliği (AB) ülkeleri sermayeli iken, AB ülkeleri ortaklı şirketleri içinde 7 bin 151 şirketle Almanya ilk sıraya yerleşti. AB haricinde Avrupa ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirket sayısı ise 5 bin 286'ya yükseldi. AB ülkelerinden sonra 21 bin 309 şirketle Yakın ve Ortadoğu ülkeleri bulunuyor. Yakın ve Ortadoğu ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirket sayısındaki artış 2017 senesinde de artış gösterdi. Asya ve Afrika ülkeleri sermayeli şirket sayısı ise son 5 sene içinde kademeli olarak arttı. Türkiye'de 4 bin 230 tane Asya sermayeli, 2 bin 530 tane de Afrika sermayeli şirket faaliyet gösteriyor.

Toptan Ve Perakende Ticaret Öne Çıkıyor

Yabancı sermayeli şirketlerin 22 bin 319 tanesi toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteriyor. Toptan ve perakende ticaret sektörünü 9 bin 583 tane şirketle gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri takip ediyor. İmalat sanayisinde hizmet veren yabancı sermayeli şirket sayısı 7 bin 14, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri alanında ise 5 bin 722 olarak belirlendi.

Türkiye'de yeni açılan uluslararası sermayeli şirket ve şube ile iştirak sayısı, 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 6.3 oranında artarak 5 bin 930'a yükseldi. 2013 senesinde 3 bin 764, 2014 senesinde 4 bin 681, 2015 senesinde 5 bin 577, 2016'da ise 5 bin 578 olan yeni açılan uluslararası sermayeli şirket sayısı, son 5 senenin en yüksek seviyesine çıktı.