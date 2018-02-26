S&P’un Rusya Değerlendirmesinin Ardından Ruble Yükselişe Geçti

Rusya para birimi Ruble, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P)’un yapmış olduğu açıklamaların ardından yükselişe geçti. S&P’un, dünyanın en büyük eneri ihracatçısı konumunda olan Rusya'nın kredi görünümünü "Yatırım Yapılabilir" seviyesine yükseltmesinden sonra, Ruble gelişmekte olan ülkelerin para birimleri içinde en çok değer kazanan para birimi oldu. Bunun yanı sıra hisse senetleri ve eurobond'lar da yükselişe geçti.

Ruble, Amerikan Doları karşısında yüzde 1.1 oranında değer artışı yaşayarak Moskova saatiyle 10.30 sularında 55.8793 seviyesine yükseldi. Bu seviyesiyle Ruble, bir haftadan daha uzun bir süre içindeki en yüksek kazancını elde etti. 2028 vadeli eurobondlar üçüncü gününde de artış göstermeye devam etti. Faizler ise 2 baz puan gerileyerek 2 haftanın en düşük seviyesi olan yüzde 4.30'a düştü. Hisse senetleri, gösterge MOEX Rusya Endeksi'nin yüzde 1.2 oranında değer artışı yaşamasıyla arka arkaya ikinci gününde de rekor seviyeye ulaştı.

S&P'un Kararı Şaşırttı

Rusya Başkanlık seçimlerine 3 hafta kalmışken, S&P’un geçen hafta Cuma günü Rusya değerlendirmesinde not artırımı yapmış olması, Rusya'nın ABD ve Avrupa'yla olan ilişkilerinin Sovyet sonrası dönemde olduğundan daha kötü bir seviyeye düştüğü süreçte uluslararası bir kuruluş tarafından nadiren rastlanan bir güven oyu olarak değerlendirildi.

Hafta sonu yapmış olduğu açıklamalarda Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın 2 uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşundan spekülatif olmayan nota sahip olduğuna dikkat çekerek, bu hareketin emeklilik fonları ve sigorta şirketleri gibi kuruluşların ülke tahvillerine yatırım yapmasına zemin oluşturduğunu dile getirdi.