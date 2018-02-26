500 Bin Liralık Bitcoin Soygunu!

Mersin’de yaşayan bir Bitcoin yatırımcısının 500 bin lira tutarındaki Bitcoin birikimi, İstanbul’dan Bitcoin hırsızlığı yapılarak çalındı. Mersin’ 943 kilometre uzaklıkta olan İstanbul’dan çalınan Bitcoin’ler, yatırımcının cep telefonu operatörüymüş gibi aranmasıyla çalındı. Bitcoin veya farklı kripto paralara yatırım yapan vatandaşların konu hakkında ne kadar bilinçli davranması gerektiğini bir defa daha kanıtladı.

Soruşturma Başlatıldı

Soygun için dolandırıcılar klasik dolandırma yöntemlerini kullandı. Dolandırıcılar cep telefonu operatörüymüş gibi yatırımcıyla konuştu. İlk aşamada İstanbul Pendik’te bulunan bir telefon bayisinin satış elamanına ulaşan dolandırıcılar, telefoncuya yatırımcının numarasını vererek abisinin sim kartının kaybolduğunu söyledi. Telefoncunun yeni sim kartını iş yerine teslim etmesini talep eden dolandırıcılar, yeni sim kartını iş yerine götüren satış görevlisine hat sahibinin bilgisi dışında düzenlenen kimlik fotokopisini teslim etti ve hattın vatandaşın teyzesi adına kayıtlı olduğunu ifade etti. Yeni sim kartın etkin hale gelmesiyle, gerçek hat sahibinin sim kartı erişime kapandı. Olayın ardından dolandırıcılar telefon numarası üstünden işlem yaparak 500 bin lira değerinde kripto parayı çaldı. Bu esnada mağdur olan yatırımcı, telefon numarasının eşine ait olduğunu yetkililere ispat edemedi. Cep telefonu operatörüyle konuşarak sorunu çözemeyen yatırımcı polise giderek suç duyurusunda bulundu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olay için soruşturma başlattı. Yeni sim kartı çıkaran görevlinin ifadesi alındı. Buna rağmen, Bitcoin işlemlerinin isim ile değil de 34 haneli bir kod ile yapılması sebebiyle, bu kod üstünden dolandırıcılara ulaşılması bekleniyor.