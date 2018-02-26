Sertifikalı Tohum Üretimi 958 Bin Tona Ulaştı

1990 senesinde 97 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretiminin 2016 senesinde 958 bin tona, 2017'de ise 1 milyon 49 bin 361 tona yükseldiğine dikkat çeken Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kamil Yılmaz, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu sene 13. düzenlenen Kartepe Ekonomi Zirvesi’ne katılımda bulundu. Burada yapmış olduğu açıklamalarda Yılmaz, Türk tohumculuk sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tohumun, vatandaşların beslenme ve giyim ihtiyaçlarını karşılamaktaki rolüne işaret eden Yılmaz, sanayileşmenin yanı sıra tarım sektörünün de önemini vurguladı.

Tohumculuk kavramının Türkiye'de ilk defa 1960 senelerinde ortaya çıktığını anımsatan Yılmaz, 1963 senesinden sonra Türkiye'nin tohumluk üretim, ticaret, sertifikasyon, piyasa denetim, tohumluk standartları gibi kavramları keşfettiğini söyledi. 1980'li senelerde Türkiye'de sadece kamu ağırlıklı bir tohumculuk sektörünün bulunduğunu belirten Yılmaz, o zamanın Cumhurbaşkanı Turgut Özal’dan sonra sektörde serbest piyasanın işlemeye başladığını ifade ederek, özel tohum şirketlerinin kurulmasına fırsat tanındığını hatırlattı.

Fidan Ve Süs Bitkileri Üretiminde Ciddi Bir Artış Yaşandı

Tohumculuk sektöründe 1980'li senelerde 3 adet şirket bulunduğunu aktaran Yılmaz, şu an bu sayının 832'ye ulaştığını bildirdi. Tohumluk üretiminin 2007 senesinde 325 bin ton seviyesindeyken 2008'de açılan ve şu an 43 bin üyesi bulunan TÜRKTOB'un yürüttüğü çalışmalar sayesinde rakamın çok arttığına işaret eden Yılmaz, 2010'da bu rakamın 497 bin tona yükseldiğini vurgulayarak, sonraki süreçte de sektörün kararlı bir ilerleme gösterdiğini aktardı. Fide, fidan ve süs bitkilerinde önemli bir konuma geldiklerini dile getiren Yılmaz, 2017 senesinde 238 milyon tane meyve fidanı, 4 milyar tane sebze fidesi, 1 milyar 619 bin tane süs bitkisi üretildiğini açıkladı.