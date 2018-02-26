20 Milyar Dolarlık Pazardan Türkiye Yalnızca Yüzde 10 Pay Alıyor!

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, dünya doğal taş ticaretinin 20 milyar dolar olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin bu ticaretten daha fazla pay almasının gerektiğini dile getirdi. İhracat rakamının 2 milyar dolardan 6 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini bildiren Dinçer, çeşitli kalitelerde ve farklı yapılara sahip mermerlere sahip olan Türkiye’nin daha fazla nitelikli projelerde bulunması gerektiğini ve hedeflerini daima yüksek tutması gerektiğini ifade etti.

Dünyadaki doğal taş rezervlerinin yüzde 33'lük bölümünün Türkiye'de olduğuna işaret eden Dinçer, bu nedenle Türkiye’nin doğal taş ve mermer konusunda çok yüksek bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Küresel doğal taş ticaretinin 20 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu aktaran Dinçer, bu paydan Türkiye’nin 2 milyar dolar aldığını (Yüzde 10) belirterek, bu ihracat rakamının rezervlerle orantılı olması halinde 6 milyar dolar ihracat yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye'de 400 çeşit mermer bulunduğunu aktaran Dinçer, Beyaz Saray'da kullanılan mermer türünün “Elazığ Vişne” mermeri, Venedik'te katedrallerde ve Hollanda'daki Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesinde kullanılan mermer türünün “Marmara Adası” mermeri olduğunu anlattı.

İtalya İle Aradaki Fark Kapatılmalı

Çin'in blok mermer ihtiyacının yüzde 56'lık bölümünü Türkiye'den temin ettiğini bildiren Dinçer, Hindistan'ın mermer ihtiyacının yüzde 29'luk bölümünü Türkiye’den karşıladığını belirterek, İtalya’nın ise bu ihtiyacın yüzde 49'unu karşıladığını ifade etti. Hindistan’ın Türkiye için önemli bir pazar olduğunu anlatan Dinçer, Kore, Meksika, Brezilya ve Malezya gibi ülkelerde Türkiye’nin geride olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin bu sektörde rekabet ettiği İtalya, İspanya ve Çin gibi ülkelerin bu ülkelerin ticaretinde daha önde olduğuna dikkat çeken Dinçer, bu ülkeleri hedef pazar olarak belirlediklerini aktardı. ABD pazarında İtalyanların yüzde 31'lik pay aldığını vurgulayan Dinçer, Türkiye'nin yüzde 26 pay kaldığını ve aradaki yüzde 5'lik farkın kapatılması gerektiğini söyledi.