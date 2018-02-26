Şirket Hisseleri Düşünce 7 Milyar Dolar Kayıp Yaşadı!

Zara, Bershka, Pull & Bear gibi markaların sahibi konumunda bulunan Inditex'in hisseleri, son 3 senenin en düşük seviyesini gördü. Geçtiğimiz senenin sonuna dğru 36 euro seviyelerinde işlem gören İspanyol tekstil devinin hisseleri 23 Şubat tarihinde yani geçtiğimiz cuma günü içerisinde yüzde 7 seviyesinde değer kaybı yaşayarak 25 euro düzeyine indi.

7 Milyar Dolardan Fazla Kayıp Yaşadı

Geçtiğimiz seneyi 75 milyar doları aşkın serveti ile dünya genelinde en zengin 4'üncü kişi olarak tamamladığı bilinen Inditex'in sahibi konumundaki Amancio Ortega ise hisselerde yaşanan bu gerilemeden dolayı 7 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı. Ortega geçtiğimiz senenin ağustos ayı içerisinde 85 milyar dolara kadar çıkarak, kısa bir süreliğine dünyanın en zengin 4'üncü kişisi olarak anılmıştı.

Forbes'in yer verdiği haber doğrultusunda Ortega'nın 4.3 milyar dolar bir gerilemeyle beraber 67.8 milyar dolar seviyeyle milyarderler sıralaması baz alındığında 7'nci sıraya düştüğü ifade edildi.

Artık Dünyanın En Zengin Kişisi Değil

Ortega'nın yaşadığı bu düşüşle birlikte Avrupa'nın en zengini olmaktan çıktığı belirtilirken, milyarderler listesi baz alındığında 75 milyar doların üstünde bir servete sahip olan Fransalı iş adamı Bernard Arnault'un listede en üste çıktığı bildirildi. Arnault bunun yanı sıra dünya listesinde ise 4'üncü sırayı aldı.

68 yaşında olan milyarderin Hublot, Dior, Kenzo, Bulgari, Tag Heuer, Don Perignon gibi çok sayıda farklı ürün gamlarında, birçok markadan oluşan ve dünya genelindeki en büyük lüks tüketim grubu olarak bilinen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE'nin başında bulunduğu biliniyor.