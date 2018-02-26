26.02.2018 Küresel Piyasalarda Son Durum!

Avrupa hisse senetleri, gösterge Amerika Birleşik Devletleri Hazine tahvillerinin faizinin yüzde 2.9 seviyesinin altında sakinliğini sürdürmesi ve doların zayıflamasıyla beraber, Asya hisse senetlerindeki yükselişi izliyor. Yatırımcılar ise dikkatlerini, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta içerisinde parlamentoda gerçekleştireceği iki konuşmadan dolayı yeniden ABD para politikasına çevirmiş durumda.

Stoxx Europe 600 Endeksi 3 haftadan fazla bir süredir en yüksek seviyeye yükselirken, endeksteki önemli sanayi gruplarının neredeyse hepsinin yukarı yönlü hareket ettiği ifade ediliyor. Dolar art arda üste 3'üncü günde geri çekilme gösterirken, sterlin ve euronun ise güçlendiği dile getiriliyor.

Rus rublesi ise S&P Global Ratings'in ülke kredi notunu yatırım yapılabilir düzeye çıkartmasından almış olduğu destekle piyasa paraları baz alındığında en güçlü yükselişi gösteren para olurken, yen son bir haftanın en yüksek düzeyine ulaştı. Öte yandan altın değer kazancı yaşarken, Avrupa ülke tahvillerinde ise karışık bir seyir gözlemleniyor.

Powell'ın, piyasalarda yer alan bazı büyük isimlerin Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerinde bu ay içerisinde gözlemlenen güçlü yükselişin etkileri hakkında çeşitli görüşleri barındırdığı bir dönem içerisinde, yatırımcılar adına yeni bir yön oluşturabileceği ifade edilirken, Morgan Stanley geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmede ABD Hazine tahvilleri hakkında pozitif beklenti içerisinde olduğunu yansıtmıştı.

Piyasalarda Takip Edilecek Veri Akışı

Öte yandan piyasalarda takip edilecek önemli gelişmeler ise şu şekilde;

Bugün ECB Başkanı Draghi Brüksel'de konuşma gerçekleştirecek.

Salı günü Kore Merkez Bankası politika kararını açıklayarak, basın açıklaması gerçekleştirecek.

Salı günü FED Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi komistesinde konuşma yapacak.

İngiltere Başbakanı May, Brexit'in ardından AB ile ilişkiler hakkında konuşma gerçekleştirecek.

Çarşamba günü Japonya'da perakende satışlar ve sanayi üretimi, Perşembe günü ise sermaye harcamaları açıklanacak.

Perşembe günü Çin'de PMI verileri açıklanacak.

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