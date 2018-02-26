2018 Yılı Tarımsal Destek Ödemeleri Açıklandı!

ÇKS'ye dahil olan çiftçilere bu sene adına ödenecek olan tarımsal destekler belirlendi. Bahsi geçen kararın 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak kaydıyla bugün itibariyle yürürlüğe alındığı belirtildi.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli çerçevesinde buğday, çavdar, yulaf, tritikale ve arpa adına dekar başına olmak üzere 15 TL mazot ücreti, 4 TL'si ise gübre olmak kaydıyla toplam 19 TL verileceği, çeltik pamuk adına dekar başına olmak üzere 40 TL mazot ücreti, 4 TL'si gübre olmak kaydıyla toplam 44 TL verileceği, nohut, mercimek, kuru fasülye adına dekar başına olmak üzere 12 TL mazot ücreti, 4 TL'si gübre olmak kaydıyla ise toplam 16 TL verileceği belirtildi.

Maliye Bakanlığı Görüşüyle Artırılacak

Mazot fiyatlarında yükselme yaşanmaması halinde belirlenmiş olan mazot destekleme birim fiyatlarının, bu sene içinde günlük bazda mazot artış oranları ortalaması kadar olan seviyede Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşüyle artırılarak uygulanacağı ifade edildi.

İyi tarım uygulamalarına destek vermek adına meyve, sebze, süs bitkileri, örtü altı, çeltik ve tıbbi aromatik bitkiler için dekar başına olmak kaydıyla 10 TL ila 150 TL aralığında destek sağlanacağı bildirilirken, bunun yanı sıra çipura, levrek ve alabalık için kilo başına 25 kuruş destek verileceği dile getirildi.

Bitkisel üretim gerçekleştiren küçük aile işletmelerine destek verilmesi adına dekara 100 TL ödeme yapılacağı ifade edilirken, fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği olarak söz konusu model çerçevesinde belirlenmiş olan yerlerde gerçekleştirilen üretimlerde dekar başına 170 TL ödeme yapılacağı aktarıldı.

Havza Dışına Destek Verilmeyecek

Öte yandan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli çerçevesinde destek verilen ürünlerin havza dışında yetiştirilmesi halinde belirlenen ürünlere mazot, gübre ve fark ödemesi desteğinin yapılmayacağı bildirildi.