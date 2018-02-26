Birçok Banka Kuşak ve Yol Projesi İçin Rekabet Halinde!

Batıda Kuşak ve Yol projesinin Çin'in küresel çaptaki etkisini yükselteceğine dair kaygılara rağmen, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bankaları, bahsi geçen proje kapsamında rol üstlenebilmek adına girişimlerine hız kazandırdı.

Proje Güzergahında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Bulunuyor

Çin'in büyük bir yatırım gerçekleştirmeyi amaçladığı ve modern İpek Yolu olarak nitelendirilen Kuşak ve Yol projesi, Ortadoğu'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Asya'ya kadar uzanacak olan bir ticaret ağı kurulmasını öngörüyor. Toplam olarak 65 ülkeyi, dünyanın yüzde 60'ına karşılık gelen nüfusu ve küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın üçte birini kapsaması amaçlanan Kuşak ve Yol projesinin güzergahında ise Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun da bulunduğu bildiriliyor.

Financial Times tarafından çok sayıda bankanın bu çerçevede çalışmalarını başlattığı ve projeyle bağlantılı birçok anlaşma imzalamayı başardığı dile getirilirken, söz konusu projede bulunmak isteyen bankaların arasında HSBC'nin, Standart Chartered'ın ve Citigroup'un da olduğu ifade ediliyor.

Standard Chartered CEO'su Bill Winters konu hakkında açıklamalarda bulunarak, projenin gerçekleşmesi halinde akacak özel sektör sermayesinin oldukça büyük olacağını dile getirerek, kendi işlerinin çeşitli parçaları birleştirmek olduğunu çünkü yerel finansmanın gerekli olduğunu belirtti.

Konu hakkında diğer bir açıklamayı yapan Citigroup'un Asya-Pasifik Bankacılık Bölümü Başkanı olarak görev yapan Gerry Keefe ise, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Asya'dan çok sayıda çok uluslu müşterinin, söz konusu projeyi faaliyetlerini genişletebilmek adına oldukça büyük bir fırsat olarak gördüğünü bildirdi.

Yatırımcılar Sabırlı Olmalı

Tüm bunların yanı sıra İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetlerinin şüpheci yaklaşımının ve projenin 1 ila 20 senelik vade çerçevesinde başlayacak olmasının da bazı şirketler adına belirsizlik oluşturduğu ifade ediliyor. Standard Chartered'ın Çin ve Kuzey Asya şefi olan Ben Hung ise açıklamalarında yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini, 10 ila 20 sene ileriye bakmaları gerektiğini bildirerek, söz konusu sürecin bir iki senede gerçekleşmeyeceğinin altını çiziyor.