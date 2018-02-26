Sıfır Otomobil Fiyatları Vatandaşları İkinci Ele Yönlendiriyor!

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı olarak görev yapan Hakan Yanık açıklamalarda bulunarak, sıfır otomobillerde artan fiyatların vatandaşları ikinci el otomobillere doğru yönlendirdiğini dile getirerek, bu sene içerisinde ikinci el araçlarda 8 milyon adet aracın el değiştirmesini öngördüklerini bildirdi.

Esnafların Beklentileri Karşılandı

Yanık, geçtiğimiz sene ikinci el araç satışlarının galerici esnafların beklentilerine karşılık verdiğini ve bu konuda çok fazla bir kayıp oluşmadığını ifade ederek, ikinci el araç satışı ile piyasalara çekidüzen getirilmesi adına 13 Şubat tarihinde "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik" çıkarıldığını anımsattı.

Bu senenin daha verimli geçeceği inancını taşıdığını vurgulayan Yanık, yeni çıkartılan ikinci el otomobil yönetmeliğiyle, gerçek ticaretin ortaya çıkacağını işaret etti. Yönetmelikle birlikte hukuki ve yasal sorumlulukların arttığını söyleyen Yanık, bu duruma rağmen yönetmeliğin ticaret portföyünü artıracağını aktardı.

Sıfır araçların fiyatlarında gözlemlenen yükselmelerin, döviz kurunda yaşanan hareketlilik ve altın fiyatlarında yaşanan yükselişlerin ikinci el araçların fiyatlarına yansıdığının altını çizen Yanık, piyasalara yeni sürülen modellerinde bu konuda etkisi olduğunu dile getirdi.

ÖTV Oranının Yükselmesi İkinci Ele Yansıyor

Öte yandan Yanık açıklamasında, sıfır araçlardaki Özel Tüketim Vergisi oranlarının yükselmesinin de ikinci el araçların fiyatlarında etkisi olduğuna değinerek, çok sayıda aracın yurt dışından döviz kuru üstünden getirildiğini ifade etti. İkinci el araçların fiyatlarının tespiti gerçekleştirilirken sıfır araçların baz alındığını kaydeden Yanık, zamların ya da Özel Tüketim Vergisi'nin sıfır araç fiyatlarına yansımasıyla ikinci el araçların fiyatlarında da artış olduğunu sözlerine ekledi.