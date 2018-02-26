Sofra/Compass Group Tarafından 6 Bin Kişiye İş İmkanı!

Dünya genelinde 50'yi aşkın ülkede faaliyetlerini sürdüren, 500 bini aşkın personele sahip olan, 5 milyar öğün senelik yemek üretim kapasitesi bulunan ve 17.8 milyar sterlin cirosu olduğu bildirilen yemek ve destek hizmet sağlayıcısı Compass Group'un bir kolu olan Sofra/Compass Group Türkiye'nin geçtiğimiz seneye ait ekonomik verileri açıklandı.

İstihdam 2 Katına Çıkacak

Türkiye'de geçtiğimiz seneye kıyasla yüzde 20 seviyesinde bir büyüme gösteren grup, 2018 senesinde de çift haneli büyümesini sürdürmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz sene içerisinde 3 bin kişiye istihdam sağlayan Sofra/Compass Group Türkiye tarafından İK alanına gerçekleştirilecek önemli yatırımlarla söz konusu istihdam rakamını bu sene içerisinde iki katına çıkaracağını belirterek, 6 bin kişiye daha iş fırsatı verileceği bildirildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sofra/Compass Group Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Nihat Kartal, grubun Türkiye'deki faaliyetleriyle oldukça başarılı bir sene geçirdiğini aktararak, Sofra/Compass Group Türkiye'nin senenin en başarılı iki ülkesinden biri olarak seçildiğini ve büyük bir başarı gösterdiğini bildirdi.

Günlük Bazda 1.2 Milyon Kişiye Yemek Hizmeti

Kartal açıklamasında, toplu yemek sektörü baz alındığında ülke genelinde açık ara lider konumda olduklarını dile getirerek, günde 1.2 milyon kişiye yemek hizmeti sunduklarını ifade etti. Türkiye'nin tüm illerinde 2 bin 100 müşteriye 3 bin 650 farklı lokasyonda hizmet verdiklerinin altını çizen Kartal, bölgesel yaygınlık ve sistemli yönetim biçimiyle beraber Compass Group içinde Türkiye'nin geçtiğimiz senenin en başarılı iki ülkesinden biri olduğunu ifade etti. Bu durumun kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyleyen Kartal, global çapta yakalanan bu başarıyı 2018 senesinde de sürdüreceklerini sözlerine ekledi.