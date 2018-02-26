Düğün Masraflarına Tüketici Kredisi Nasıl Çekilir?

Havaların ısınması ile birlikte yavaş yavaş düğün mevsimi başlıyor. Pek çok çift düğün masraflarını karşılamak için bankalara başvuruyorlar. Bankalar tarafından düğün kredisi adı altında özel olarak kredi verilmezken masraflar için tüketicilerin tüketici kredisi çekmeleri gerekiyor. Peki düğün masraflarına tüketicisi kredisi nasıl çekilir? Bunun için bankaya giderek gerekli olan miktarı sorgulatmak ve krediyi çekecek ola kişinin kredi için uygun şartları taşımaları gerekiyor.

Tüketici Kredisi İle İhtiyaç Kredisi Arasındaki Fark Nedir?

Bankalar tarafından çeşitli ihtiyaçlara yönelik verilen kredi türleri de kendi aralarında değişiklik gösteriyor. Tüketici kredisi son dönemlerde vatandaşların acil ihtiyaçları için en çok tercih ettikleri kredi türleri arasında yer alıyor. Daha küçük miktarlar ve daha kıs vadeli ödeme seçeneği sunan tüketici kredileri hakkında bazı soru işaretleri kafaları karıştırıyor. Pek çok müşteri tüketici kredisi ile ihtiyaç kredisinin farklı türler olduğunu düşünüyor ancak sanılanın aksine ikisi de aynı krediyi temsil ediyor. İki kredi arasında herhangi bir fark olmadığı için müşteriler bankalara ister tüketici kredisi adı altında ister ihtiyaç kredisi altında başvuru yapabilirler.

Düğün mevsimine doğru bazı bankalar evlenecek çiftlere yardımcı olmak için evlilik kredisini hayata geçiriyorlar. Düşük faiz seçenekleri ve uygun taksit ödemeleri sunan krediler binlerce çift tarafından tercih ediliyor. Ancak düğün masrafları için genellikle tüketiciler tarafından tüketici kredisi tercih ediliyor. Evlilik kredileri özellikle yaz ayların başlayıp yaz sonunda biten kredi seçenekleri olduğu için farklı tarihlerde evlenecek olan çiftler uygun faiz seçeneklerini araştırarak tüketici kredisini tercih ediyorlar. Tüketici kredisi başvurusu için istenen miktarla birlikte ister şubeden ister SMS ya da internet bankacılığı yolu ile süreç ilerleyebilir. Müşterinin gelir tablosu, kredi notu ve istediği miktar dikkate alınarak bir yanıt veriliyor. Ardından en fazla 48 ay vadeli olmak üzere eşit taksitlerle tüketici kredisi veriliyor.