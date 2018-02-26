Emeklilerin yaşam koşullarının aldıkları maaşlar ile uyuşmaması ve çeşitli zorluklar yaşamalarının ardından bankalardan kredi çektikleri biliniyor. En uygun kredi seçeneklerinden faydalanmak için bankları dolaşan emeklilerin en çok merak ettikleri soruların başında emekliler maaşların kaç katına kadar kredi çekebilir? yer alıyor. Bankaların hangi şartlarda emekliler ile çalıştıkları ve bunun ardından hangi miktarlarda kredi verdikleri bankaların çalışma koşulları ile doğru orantılı olarak gelişebiliyor.

Emeklilere Özel Kredi Veren Bankalar

Emekliler nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve çeşitli ihtiyaçları doğrultusunda bankalara başvuruyorlar. Bankalara yapılan başvurularda emeklilerin kredi çekme konusunda son derece istekli oldukları belirlendi. Ancak emeklilerin kredi başvurularının banka değerlendirmesi sonrasında olumlu olarak karşılanması için bazı şartları tamamlamış olmaları gerekiyor. Emeklilerin 80 yaşının üzerine çıkması halinde bankalar tarafından kredi başvurusunun olumsuz olarak değerlendirildiği özellikle belirtiliyor. Ancak bankaların çalışma prensiplerine göre yaş oranının 65’e kadar bazı bankalar tarafından geri çekilebildiği açıklandı. Yazılı olarak bu konuda kesin kuralların olmamasına rağmen bankaların çalışma şartlarında uygulanabilir olarak değerlendiriliyor. Emekliler kredi çekimi konusunda en fazla devlet bankalarını tercih etseler de tüm kredi veren bankalar emeklilerle çalışmayı tercih ediyorlar.

Emeklilerin kredi başvurusu değerlendirmesinin ardından kredi notları banka tarafından inceleniyor. Kredi notunun yüksek olması gerekiyor. Yüksek kredi notu olarak 1300 ve üzeri değerlendirmeye alınıyor. Kişilerin gelir tablosu ve kredi notuna bakılarak belirli bir kredi limiti bulunuyor. Bu kredi limitini aşmamaları gerekiyor. Emeklilerin kredi ödemelerini zamanında yapabilmeleri bankalar için son derece önemli olduğu için ödemekte zorlanacakları kredi miktarları verilmiyor. Ödemeler hesaplanırken en fazla emekli maaşının yarısı kredi taksiti olarak hesaplanıyor. Bu sayede hesaplanarak kredi ödemesi gerçekleştiriliyor. Bazı bankalar tarafından maaşın 20 katına kadar verilen kredi ilanlarının çok yüksek maaşlı ve çok yüksek kredi notuna sahip olan müşterilere verildiği açıklandı.