Citigroup’tan Altın Tahmini

2018 yılındaki altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Citigroup, ilginç açıklamalara yer verdi. Yaptığı açıklamalar ile altın tahminlerini değiştiren ve arttıran uluslararası yatırım bankası, yükselen enflasyon oranları hakkında da yorumlarda bulundu.

ABD merkezli uluslararası yatırım bankalarından biri olan Citigroup INC. 2018 yılına ait değerlendirmelerini paylaştı. Altın piyasası hakkında tahminlerde bulunan banka, bu tahminlerini arttırarak altın piyasasında yükselişlerin yaşanacağını vurguladı. Altın için yüzde 7 oranında artış bekleyen banka, altın fiyatı olarak 1,355 dolarlık yeni bir tahminde bulundu.

Altın hakkında yaptığı değerlendirmelerden sonra bakır ve çinko açısından da yorumlarda bulunan banka, bakır için üç aylık fiyat tahmini ton başına 7 bin 500 dolar olacağını ifade etti. Bankanın çinko için yaptığı yorum ise üç aylık fiyat tahmini olarak ton başına 4 bin dolar seviyesinde yer alıyor.

Enflasyonun Yükselmesi Emtia İçin Olumlu

Yükselen enflasyon hakkında da yorumlarda bulunan Citigroup Inc. yatırım bankası, yükselen enflasyon oranlarının emtia için olumlu bir etki yarattığını dile getirdi.

Heath Jansen gibi ünlü ekonomi analistlerinin hazırlamış olduğu değerlendirme raporunda yükselen enflasyon oranları haricinde küresel piyasalardaki güçlenmelerden, doların zayıflamasından ve piyasalarda yaşanabilecek risklerden bahsedildi.

Daha önce altın hakkında değerlendirmelerde bulunan Citigroup yatırım bankası, 2018 yılı altın tahminini yüzde 7 arttırdı. Yüzde 7 oranında artın altın fiyatının ons başına 1,355 dolara yükseleceğini ifade eden ünlü banka altının 6 ile 12 aylık fiyat tahmini olarak ise 1,385 dolar seviyesini göreceğini dile getirdi. Altın yatırımcıları açısından 2018 yılının oldukça iyi bir yıl olacağını da ifade eden banka, vatandaşlara altına yatırım yapın çağrısında bulundu.