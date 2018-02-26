Aksel Holding Borsa Kotundan Çıkarılıyor

Borsa İstanbul (BİST) tarafından, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Aksel Yatırım Holding A.Ş. borsa kotundan bugün itibari ile çıkartma kararı aldıklarını duyurdu. Aksel Yatırım Holding A.Ş. için çıkartılma kararı olarak ise şirketin borsa kotunda aktif halde bulunmaması ve finansal verilerine dair belgeleri yayımlamaması sebep oldu.

Borsa İstanbul tarafından KAP’a yapılan açıklamada şirketin 2017 yılına ait 6 aylık finansal raporlarını yayımlamadığı belirtildi. Aksel Yatırım Holding A.Ş. için 22 Ağustos 2017’de hisselerin geçici olarak işleme kapatıldığı da yapılan açıklamada hatırlatıldı. Hisseleri geçici olarak kapatılan şirketin yönetim kurulunun 24 Ağustos 2017 kararı ile tüm finansal raporlarını tebliğ kapsamında yayımlayıncaya kadar Pay Piyasası Yönergesi’nin 30. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında işlem sırasının kapalı kalmaya devam etmesine karar verildiği de ayrıca belirtildi.

Şirketin Aktif Faaliyeti Bulunmuyor

Aksel Holding Yatırım A.Ş. için KAP’a yapılan açıklamada en dikkat çekici durum şirketin aktif faaliyet halinde bulunmaması oldu. Şirketin aynı zamanda 2016 yılından bu yana borsa kotunda kalmak için ücret ödemediğini de belirten BİST, son ödeme tarihinden bu yana bir yıllık süre içerisinde bu ücretin ödenmediğini ve şirketin 6 aylık finansal raporlar yayınlamadığının altını çizdi.

Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilen Aksel Holding Yatırım A.Ş. için Kotasyon Yönergesi’nin 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve kotada kalma ücretleri ile ilgili yer alan maddeyi yerine getirmemesinden ötürü, borsa kotundan çıkarıldığı da ifade edildi. Şirketin borsa kotundan çıkarılması hakkında detaylı açıklamalarda bulunan BİST yönetimine karşılık, şirket tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.