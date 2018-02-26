Vestel Elektronik ile Zorlu Holding ve Çinli GSR Capital şirketi arasında 4.5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandı. Anlaşmadan sonra Vestel Elektronik şirketinin borsadaki hisselerinde inanılmaz bir artış yaşandı. Borsa değerini 506.6 milyon lira arttıran Vestel Elektronik şirketinin, anlaşma sonrasında borsadaki hareketleri de etkilendi.

Yapılan anlaşmaya göre Vestel Elektronik şirketi ile Çinli GSR Capital şirketi yüzde 50 ortalık ile bir fabrika kuracak. Kurulan fabrika ile 25 bin megavatlık potansiyel kapasiteye sahip olması hedeflenen bir mega batarya fabrikası yapılmış olunacak. Elektrikli otomobiller ve enerji depolama pillerine yönelik oluşturulacak olan mega bataryalar, bu fabrikada üretilecek.

Yapılan anlaşma sonrasında ilk seansı yüzde 14,58 artış ile tamamlayan Vestel Elektronik şirketi, borsa değerini 3.4 milyar liradan, 3.9 milyar liraya yükseltti.

Borsa Değeri Bir Anda Yükseldi

Anlaşma sonrası Borsa İstanbul’daki hisse paylarına açılışta yüzde 8.25 yükselişle başlayan Vestel Elektronik şirketi gün içerisinde hisselerini 10.85 liraya kadar yükseltti. Gün sonunda ise ilk seansı 11.68 liradan kapatan şirketin, borsa değeri bir anda yükseldi.

Vestel ile anlaşma yapan Zorlu Holding’in de borsa değerinde bir artış yaşandı. Vestel Beyaz Eşya ile Zorlu Holding’in hisselerinde anlaşma sonrası ilk seansta holding hisseleri yüzde 2.23, Vestel Beyaz Eşya ise yüzde 3.35 yükselişe geçerek tamamlamış oldu.

GSR Capital, Zorlu Holding ve Vestel Elektronik ile yaptığı anlaşmayla Türkiye’nin nikel potansiyelini ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Türkiye’nin nikel potansiyelini ekonomiye kazandırmak amacıyla arama, ihracat, AR-GE, yatırım, ve işletme faaliyetleri ile ilgileneceğini belirten GSR Capital, yüzde 50 ortak olduğunu da ifade etti.