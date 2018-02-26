Jerome Powell’dan Küresel Piyasalar Yorumu

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde küresel piyasaların pozitif bir seyir izlemesinden sonra ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, küresel piyasalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Analistler tarafından da yorumlanan küresel piyasalar için yoğun veri akışı içerisinde olunduğunu ve FED yetkililerinin bu veri akışı ile ilgili gerekli kararlar alacaklarını belirttiler. Bugün itibari ile FED yetkililerinden biri olan James Bullard tarafından yapılan açıklama da analistlerin yorumlarını destekledi. Yarın yapılacak olan Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Toplantısı’nda Jerome Powell’ın yapacağı değerlendirmeler dört gözle beklenmeye başladı.

ABD küresel piyasalarında Cuma günkü pay piyasaları yüzde 1'i aşan değer kazançlarıyla öne çıkmıştı. 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,94 sınırından yüzde 2,8669'a gerileyerek veri gündeminde zayıflamıştı. Veri gündeminin zayıf fakat yoğun halde olduğu haftanın son işlem gününde Dow Jones Endeksi ise yüzde 1,39, S&P 500 Endeksi ise yüzde 1,60 değer kazandı. Nasdaq Endeksi de yüzde 1,77 değer kazanarak son işlem gününü tamamlamıştı.

Avrupa Merkez Bankası’ndan Yorumlar

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin Avrupa Parlamentosu’nda yapacağı konuşma ile birlikte piyasalardaki dengenin değişeceğini vurgulayan analistler, geçtiğimiz hafta yüzde 0,9 değer kaybı yaşayan avronun gelecek hafta yükselişe geçeceğini vurguladı.

Asya piyasalarına bakıldığında ise pozitif bir seyir söz konusu idi. Yeni haftaya pozitif başladığı görülen Asya piyasalarının kapanışlarında, Japonya'da Nikkei 225 Endeksi’nin yüzde 1,3, Çin'deki Şanghay Bileşik Endeksi’nin ise yüzde 1,2 değer kazandığı belirtildi.

Analistler tarafından özellikle FED Başkanı Jerome Powell’ın doların zayıflaması ile ilgili açıklamalarda bulunacağı düşünülüyor.