Turkcell’den Global Hamle

Dijitalleşen dünya ile birlikte hamlelerini dijitalleşmeye yönlendireceğini belirten Turkcell, global bir hamle ile gündeme geldi. “Lifecell Ventures” adlı kurduğu şirketle gündeme gelen Turkcell, bu zamana kadar geliştirmiş olduğu tüm servislerin, tüm operatörler tarafından kullanılabilmesini sağlayacak yeni bir dijital sistem üretiyor.

Turkcell tarafından bu zamana kadar geliştirilen Fizy, TV+, BiP, Lifebox ve Dergilik başta olmak üzere diğer tüm servislerin tek çatı altında toplanması sağlanıyor. Tüm bu servislerin tek çatı altında toplanarak “Lifecell Ventures” şirketine dönüştürülmesi ile birlikte Turkcell gerek global anlamda gerekse de dijitalleşme kapsamında büyük bir atak yapmış oldu.

İspanya’da Barcelona şehrinde yapılan Mobil Dünya Kongresi aracılığı ile duyurulan Lifecell Ventures ile Turkcell şirketi dijital servislerin ihracatını yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Turkcell Bir Operatörden Daha Fazlası

Geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde Telekom alt yapısını kullanarak dünya çapında başarılara ve ilklere imza atan Turkcell şirketi, piyasalar içerisinde rekabet edebilmenin tek yolunun Telekom ve OTT yeteneklerinin birleştirilmesi ile oluşturulan yeni araçlar, ürünler ve servisler olarak yorumladı.

Lifecell Ventures İcra Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, Lifecell Ventures ile ilgili yaptığı açıklamada, 2015 yılından bu yana Turcell’in en başarılı hamlesinin bu olduğunu ifade etti. Turkcell şirketinin bugünkü konumunda Türkiye içerisindeki rakiplerini tamamıyla geride bıraktığını vurgulayan Terzioğlu, Turkcell şirketinin sahip olduğu yetenekleri dünya çapında sergilemenin zamanı olduğunu dile getirdi. Lifecell Ventures ile dünyadaki operatörlerin Turkcell servis ve hizmetlerini kendi müşterilerine sunmaya olanak sağladıklarını ifade eden Terzioğlu, böylelikle dijital ihracat döneminin başladığını vurgulamış oldu.