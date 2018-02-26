ECB Piyasa Volatilitesini Yakından Takip Etmeli

Avrupa Parlamentosu'nda yapmış olduğu açıklamalarda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, döviz kurundaki volatilitenin ve piyasaların yakından takip edilmesi gerektiğini ifade ederek, işgücü piyasasının geliştiğini belirtti. Euro Bölgesi ekonomisinin güçlü bir şekilde büyüdüğüne işaret eden Draghi, enflasyonun şu anda yükselişe geçeceğini düşünmediğini aktardı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ilerleyen süreçte enflasyonun para politikasıyla desteklenerek yükselişine aşamalı olarak devam edeceğini öngördüğünü dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde düzenlenen "Parasal Diyalog" başlıklı oturumda değerlendirmelerde bulunan Draghi, ECB'nin uyguladığı para politikasının hane halkı, şirketler ve KOBİ'lerin borç alma şartlarını kolaylaştırdığını ifade etti. Euro Bölgesi ekonomisinin son zamanlarda iç tüketim ve yatırımlarla güçlü bir büyüme gösterdiğini işaret eden Draghi, alınan tedbirlerin Euro Bölgesi ekonomisini iç kaynaklı dinamiklerle şoklara dayanıklı ve güçlü büyüme sürecinde tuttuğunu dile getirdi.

Banka Yüzde 2'nin Hemen Altında Enflasyon Hedefliyor

Euro Bölgesi'nde Ocak ayı enflasyonunun yüzde 1.3 oranında gerçekleştiğini vurgulayan Draghi, enflasyonun artış trendine sürdürülebilir bir uyum göstermediğini belirtti. Draghi, Euro Bölgesi'nde iş piyasasının gelişmeyi sürdürdüğünü ifade ederek, ücretlerin de artış sürecine girmeye başladığını aktardı.

Ekonomideki belirsizliklerin devam ettiğini de anlatan Draghi, özellikle finans piyasaları ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların orta vadeli dönemde fiyat istikrarına olan etkilerinin takip edileceğini dile getirdi. ECB'nin uyguladığı para politikası tedbirlerinin Euro Bölgesi ekonomisi için somut bir fayda getireceğine dikkat çeken Draghi, hassasiyetlerin azaltılması, krizlere dayanıklılığı ve büyüme potansiyelinin arttırılması için uygulanan politikaların devam etmesi gerektiğine işaret etti. ECB’nin bölgede fiyat istikrarını sağlamak için orta vadeli dönemde yüzde 2 seviyesinin hemen aşağısında fakat yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedeflediğini aktardı.