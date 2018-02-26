Ceviz Ve Bademin Yüzde 72’si İthal Alınıyor!
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Ceviz Ve Bademin Yüzde 72’si İthal Alınıyor!


Ceviz Ve Bademin Yüzde 72’si İthal Alınıyor!
Ceviz Ve Bademin Yüzde 72’si İthal Alınıyor! Dilara Bozdoğan - Tarih: 26-02-2018 Saat: 22:26
Anasayfa İthalat&İhracat Ceviz Ve Bademin Yüzde 72’si İthal Alınıyor!

TÜKSİAD Genel Sekreteri Ceren Topçu, Türkiye'de tüketilen cevizin yüzde 72'lik bölümünün, bademin ise yüzde 80'lik bölümünün ithal alındığını belirtti.

Türkiye'de tüketilen cevizin kaçak yollarla ülkeye giren ürünler de dahil olmak üzere yüzde 72'lik bölümünün, bademin ise yüzde 80'lik bölümünün ithal alındığı tespit edildi. TÜKSİAD'ın elde ettiği veriler kapsamında, 9.5 milyar lira değerindeki kuruyemiş piyasasının yüzde 30'luk bölümü ceviz ve bademden oluşuyor. Kuruyemişte yerli üretimin yeterli olmaması sebebiyle Kuru Gıda Hali'ndeki kuruyemişçiler ceviz ve bademi Amerika'dan ithal alıyor.

Çiftçinin yerli üretim yapması için devletin destek vermesi gerektiğine dikkat çeken kuruyemiş toptancıları, ithal alınan cevizin yerli ürünmüş gibi satıldığını vurguladı. Ceviz ve bademin kaçak yollarla ülkeye sokulduğuna işaret eden Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Genel Sekreteri Ceren Topçu, bu ürünlere uygulanan verginin yüzde 42.3 olduğunu belirtti. Piyasada yerli ceviz bulmanın çok zor olduğunu dile getiren Topçu, bu ürünlerin tüketiminin ithalatla karşılandığını aktardı. 2017 senesinde ceviz ve bademe yüzde 43.2 oranında vergi uygulandığını vurgulayan Topçu, 31 Aralık 2017 tarihinde yeni bir ithalat rejimine ek karar yayınlandığını anımsatarak, ceviz ve bademin vergilerinin yüzde 15'e düştüğünü bildirdi. 2018 sene sonunda ithalatın tümünün resmi yollarla yapılacağını öngördüğünü anlatan Topçu, sene sonunda gerçek verilere ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kuruyemiş Pazarının Yüzde 30'unu Bu İki Ürün Oluşturuyor

Kuruyemiş sektörü iç pazar büyüklüğünün 9.5 milyar lira olduğunu belirten Topçu, bu ürünler arasında iç bademin payının 1 milyar lira, cevizin payının ise 500 milyon dolar olduğunu dile getirdi. İki ürünün pazar büyüklüğün 800 milyon dolar olduğuna işaret eden Topçu, toplam iç pazar büyüklüğünün yüzde 30'unu iç badem ve cevizin oluşturduğunu vurguladı.

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