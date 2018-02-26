Türk Savunma Sanayisi Şirketi Suudi Arabistan'ın Yerlileşmesine Destek Olacak

Şirketin Suudi Arabistan’daki faaliyetlerine dair yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye'nin ilk özel sektör savunma sanayisi kuruluşu FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Nail Kurt, Suudi Arabistan’da ilk defa 2004 senesinde faaliyet göstermeye başladıklarını anımsatarak, Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri'ne ait askeri fabrikanın işletmesiyle başladıklarını anlattı. Bu fabrikada M113 model araçların modernizasyonunu yaptıklarını ifade eden Kurt, bu modernizasyon çalışmalarından sonra Suudi Arabistan tarafıyla 6 tane sözleşme daha imzalandığını vurguladı. Şu anda bu anlaşmalardan 7. imzalamayı beklediklerini bildiren Kurt, buna ek olarak Suudi Arabistan’daki faaliyetleri kapsamında Türkiye'den de doğrudan yeni araçlar ihraç edildiğini aktardı.

Suudi Arabistan'ın Hedeflerini Gerçekleştirmede Ciddi Rol Oynayacaklar

Suudi Arabistan'ın dost ülke olmasına ek olarak çok önemli bir pazar olduğuna dikkat çeken Kurt, ülkenin 2030 Vizyonu kapsamında savunma sanayisini geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, yerlileşmeye çok önem verdiklerini anlattı. Bu düşüncenin 2- 3 senedir konuşulduğunu ifade eden Kurt, şirketin 13- 14 senedir bu ülkede faaliyet göstermesinin ne kadar doğru bir karar olduğunu gördüklerini vurguladı.

Ülkedeki proje ve ihtiyaçların çok fazla olduğuna ve kendilerinin yaptıklarıyla sınırlı olmadığına dikkat çeken Kurt, yapılacak daha fazla proje olduğunu ve bu projelerin şimdiye kadar tamamlanan projelerden daha değerli olduğunu anlattı. Kurt, Suudi Arabistan savunma sanayisinin geleceğini inşa edeceklerini belirtti.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği ve Türkiye'nin de onur konuğu olarak katıldığı "4. Silahlı Kuvvetler-Yerli Üretimi Destekleme Fuarı" (AFED 2018)’de bulunarak güçlerini göstermeyi hedeflediklerini dile getirdi.