Türk Savunma Sanayisi Şirketi Suudi Arabistan'ın Yerlileşmesine Destek Olacak
Advert Advert Advert

Türk Savunma Sanayisi Şirketi Suudi Arabistan'ın Yerlileşmesine Destek Olacak


Türk Savunma Sanayisi Şirketi Suudi Arabistan'ın Yerlileşmesine Destek Olacak
Türk Savunma Sanayisi Şirketi Suudi Arabistan'ın Yerlileşmesine Destek Olacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 26-02-2018 Saat: 22:46
Anasayfa Şirketler Türk Savunma Sanayisi Şirketi Suudi Arabistan'ın Yerlileşmesine Destek Olacak

FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Kurt, 13 seneyi aşkın zamandır beraber çalıştıkları Suudi Arabistan ile 7. Anlaşmayı imzalamayı beklediklerini açıkladı.

Şirketin Suudi Arabistan’daki faaliyetlerine dair yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye'nin ilk özel sektör savunma sanayisi kuruluşu FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Nail Kurt, Suudi Arabistan’da ilk defa 2004 senesinde faaliyet göstermeye başladıklarını anımsatarak, Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri'ne ait askeri fabrikanın işletmesiyle başladıklarını anlattı. Bu fabrikada M113 model araçların modernizasyonunu yaptıklarını ifade eden Kurt, bu modernizasyon çalışmalarından sonra Suudi Arabistan tarafıyla 6 tane sözleşme daha imzalandığını vurguladı. Şu anda bu anlaşmalardan 7. imzalamayı beklediklerini bildiren Kurt, buna ek olarak Suudi Arabistan’daki faaliyetleri kapsamında Türkiye'den de doğrudan yeni araçlar ihraç edildiğini aktardı.

Suudi Arabistan'ın Hedeflerini Gerçekleştirmede Ciddi Rol Oynayacaklar

Suudi Arabistan'ın dost ülke olmasına ek olarak çok önemli bir pazar olduğuna dikkat çeken Kurt, ülkenin 2030 Vizyonu kapsamında savunma sanayisini geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, yerlileşmeye çok önem verdiklerini anlattı. Bu düşüncenin 2- 3 senedir konuşulduğunu ifade eden Kurt, şirketin 13- 14 senedir bu ülkede faaliyet göstermesinin ne kadar doğru bir karar olduğunu gördüklerini vurguladı.

Ülkedeki proje ve ihtiyaçların çok fazla olduğuna ve kendilerinin yaptıklarıyla sınırlı olmadığına dikkat çeken Kurt, yapılacak daha fazla proje olduğunu ve bu projelerin şimdiye kadar tamamlanan projelerden daha değerli olduğunu anlattı. Kurt, Suudi Arabistan savunma sanayisinin geleceğini inşa edeceklerini belirtti.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği ve Türkiye'nin de onur konuğu olarak katıldığı "4. Silahlı Kuvvetler-Yerli Üretimi Destekleme Fuarı" (AFED 2018)’de bulunarak güçlerini göstermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan AFED 2018 FNSS Nail Kurt M113
KREDİ HABERLERİ
Emekliler Maaşların Kaç Katına Kadar Kredi Çekebilir? Emekliler Maaşların Kaç Katına Kadar Kredi Çekebilir? Bankaların hangi şartlarda emekliler ile çalıştıkları ve bunun ardından hangi miktarlarda kredi verdikleri bankaların çalışma koşulları ile doğru orantılı olarak gelişebiliyor.
Düğün Masraflarına Tüketici Kredisi Nasıl Çekilir?
Düğün Masraflarına Tüketici Kredisi Nasıl Çekilir? Tüketici kredisi son dönemlerde vatandaşların acil ihtiyaçları için en çok tercih ettikleri kredi türleri arasında yer alıyor.
Memurlar Lojmanı Satın Almak İçin Kredi Çekebilirler Mi?
Memurlar Lojmanı Satın Almak İçin Kredi Çekebilirler Mi? Memurlara kredi veren bankalar çeşitli kampanyaları ile dikkat çekmeye devam ediyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ECB Piyasa Volatilitesini Yakından Takip Etmeli
ECB Piyasa Volatilitesini Yakından Takip Etmeli
Jerome Powell’dan Küresel Piyasalar Yorumu
Jerome Powell’dan Küresel Piyasalar Yorumu