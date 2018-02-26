THY Ve İÜ İş Birliği İle Almanya Hizmetlerine Gerek Kalmadı!

THY Basın Müşavirliği'nin yapmış olduğu açıklamalarda, proje THY İnsan Kaynakları Başkanlığı koordinasyonunda Ocak 2017 tarihinde başlatılan ve geçen ay başarıyla sonlandırıldı. Geçmiş dönemlerde Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) ile yürütülen kokpit seçim aşamasında teknik olmayan yetkinliklerin değerlendirildiği mülakatlar, Şubat ayı itibarıyla İÜ himayesindeki enstitüde düzenlenmeye başlayacak.

THY Genel Yönetim Binası'nda konuya dair tanıtım töreni gerçekleştirildi. Tören esnasında yapmış olduğu açıklamalarda THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türk bayrağının dünyanın 121 ülkesinde gururla dalgalandırıldığına dikkat çekerek, bunun yanı sıra Türkiye’de günden güne daha da önemli bir hal alan yerlileşme ve millileşme çalışmalarına destek sağladıklarını belirtti. Uygulamaya başlanmadan önce yurt dışından ithal alınan bu hizmetin artık Türkiye’deki değerli akademisyenler tarafından alınacağını dile getiren Ekşi, bu projeden gurur duyduklarını ifade etti.

İş Birliği Devam Edecek

İstanbul Üniversitesi’nin bu çalışma sayesinde bilimsel bilgiden tüm toplumun yararlanmasına imkan sağladığını ifade eden İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Üniversite- THY arasındaki iş birliğinin ilerleyen süreçte kişilik envanteri uygulamaları, ideal profil çalışmaları gibi farklı konularda da sürdürüleceğini bildirdi. İlerleyen süreçte üniversitenin bilgi ve yetenek testlerini kapsayan bir laboratuvar için THY ile iş birliği içinde devam etmeyi planladıklarını aktaran Ak, “İÜ Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü” ile ilerleyen süreçte havacılık psikolojisi ve havacılık sektöründe insan faktörleri bölümünde açılacak yüksek lisans ve doktora programları ve havacılık alanındaki bilimsel araştırmalarla da devam edilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Enstitünün psikiyatri, psikoloji, örgütsel davranış ve insan kaynakları gibi konu başlıklarında uzman olan akademisyen ve psikologlardan oluşan değerlendirme kurulu üyeleri, bir sene içinde THY, havacılık kavramları ve mevzuatı, pilot yetkinlikleri ve yetkinlik bazlı mülakat gibi konularda uygulama ve gözlemleme fırsatı buldukları eğitimler aldı.