Türkiye Halı İhracatında Birinciliğe Yerleşti!

Royal Halı’nın bayileri ile bir araya gelmek için düzenlediği "Liderler Zirvesi 2018" toplantısı, Antalya Kundu'da yapıldı. Toplantının açılışı esnasında yapmış olduğu açıklamalarda Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Nazif Koca, finansman kaynağı bulmak ve kalifiye kadro konusunda sorunlarının kalmadığını bildirdi. Bütün olumsuzlukları arkada bıraktıklarını ve yeni bir sayfa açtıklarını ifade eden Koca, Royal, Atlas ve Pierre Cardin markaları ile yatırımlarına ara vermeden devam edeceklerine dikkat çekti. Koca, Avrupa, Amerika ve Ortadoğu ülkelerinin ardından hedeflerinin Kuzey Afrika pazarına olduğunu aktardı.

Kuzey Afrika Pazarına Odaklanıldı

İhracatın şirket için önemli bir konu olduğuna işaret eden Koca, Türkiye’nin küresel halı ihracatında Çin, Hindistan ve Belçika gibi büyük halı üreticilerini arkasında bıraktığına dikkat çekerek, halı ihracatında Türkiye’nin birinci olduğunu belirtti. 2017 senesinde elde edilen veriler kapsamında 1.85 milyar dolar ürün ihraç eden Türkiye’nin sektörde dünyanın en büyük halı ihracatçısı konumuna geldiğini dile getiren Koca, temsil edilen markaların yeni showroomlarının açıldığını bildirdi. 2017 senesinin Ocak- Şubat aylarına kıyasla bu seneki ihracatın çok arttığını belirten Koca, sene sonu için 700 bin metrekarelik ihracat hedefleri olduğunu aktardı. Yeni pazar hedeflerinin Kuzey Afrika olduğunu ifade eden Koca, kısa vadede Fas, Tunus ve Cezayir'de yeni showroomlar açarak bütün Kuzey Afrika ülkelerine yayılacaklarını vurguladı.

Royal Halı Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Atılgan, şirket hedeflerinin markayı ilerleyen süreçte daha iyi bir konuma getirmek olduğunu belirterek, kaliteyi ön planda tutarak hızlı bir şekilde büyümeyi planladıklarını aktardı.