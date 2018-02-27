Euromoney tarafından her sene geleneksel olarak yapılan Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi araştırmasında Türkiye İş Bankası 2 farklı kategoride birincilik ödülü aldı.

Yapılan araştırmada Türkiye İş Bankası hem Yatırım Bankacılık Hizmetleri kategorisinde hem de Varlık Yönetimi Tavsiye ve Fonları kategorisinde Türkiye'nin en iyi bankası olarak seçildi.

Türkiye İş Bankası'na 2 Kategoride Birincilik Ödülü

Özel bankacılı müşterileri için 14 ihtisas şubesi tasarlayan Türkiye İş Bankası, söz konusu şubelerinde profesyonel bir kadro ile birlikte üst düzey standartlardan olan kişilere özel finansal çözümler sağlıyor. Müşteriler ise, tasarlanan 14 ihtisas şubesinde risk profillerine uygun olarak yapılandırılmış ürünler ile beraber geniş yatırım seçeneklerine çok rahat bir şekilde erişim imkanı sağlıyorlar. Aynı zamanda İş Portföy tarafından sağlanan portföy yönetimi hizmetinde de yararlanabilinip, finansal piyasalardaki olanaklar çok kolay bir şekilde, daha güvenli olarak değerlendirilebiliniyor.

Türkiye İş Bankası'ndan Özel Fon Kuruluşu Hizmeti

Bunlara ek olarak, yatırımlarının büyüklüğü artık belli bir seviyeye kadar çıkan, nesiller arası güvenilebilir servet yönetimi olanağı elde etmek isteyen yatırımcılara ise Türkiye İş Bankası'nın İş Portföy Yönetimi aracılığı ile Özel Fon kuruluşu hizmeti de sağlanıyor.

Sunulan bu hizmetler ile Euromoney'in Londra'da düzenlediği törende Türkiye İş Bankası hem Varlık Yönetimi Tavsiyesi ve Fonları kategorisinde hem de Yatırım Bankacılığı Hizmetleri kategorisinde birincilik ödüllerinin sahibi oldu.