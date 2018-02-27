Türkiye İş Bankası'na 2 Kategoride Birincilik Ödülü

Türkiye İş Bankası'na 2 Kategoride Birincilik Ödülü


Türkiye İş Bankası'na 2 Kategoride Birincilik Ödülü
Türkiye İş Bankası'na 2 Kategoride Birincilik Ödülü Pınar Çürük - Tarih: 27-02-2018 Saat: 08:14
Anasayfa Bankalar Türkiye İş Bankası'na 2 Kategoride Birincilik Ödülü

Euromoney tarafından her sene geleneksel olarak yapılan Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi araştırmasında Türkiye İş Bankası 2 farklı kategoride birincilik ödülü aldı.

Euromoney tarafından her sene geleneksel olarak yapılan Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi araştırmasında Türkiye İş Bankası 2 farklı kategoride birincilik ödülü aldı.

Yapılan araştırmada Türkiye İş Bankası hem Yatırım Bankacılık Hizmetleri kategorisinde hem de Varlık Yönetimi Tavsiye ve Fonları kategorisinde Türkiye'nin en iyi bankası olarak seçildi.

Türkiye İş Bankası'na 2 Kategoride Birincilik Ödülü

Özel bankacılı müşterileri için 14 ihtisas şubesi tasarlayan Türkiye İş Bankası, söz konusu şubelerinde profesyonel bir kadro ile birlikte üst düzey standartlardan olan kişilere özel finansal çözümler sağlıyor. Müşteriler ise, tasarlanan 14 ihtisas şubesinde risk profillerine uygun olarak yapılandırılmış ürünler ile beraber geniş yatırım seçeneklerine çok rahat bir şekilde erişim imkanı sağlıyorlar. Aynı zamanda İş Portföy tarafından sağlanan portföy yönetimi hizmetinde de yararlanabilinip, finansal piyasalardaki olanaklar çok kolay bir şekilde, daha güvenli olarak değerlendirilebiliniyor.

Türkiye İş Bankası'ndan Özel Fon Kuruluşu Hizmeti

Bunlara ek olarak, yatırımlarının büyüklüğü artık belli bir seviyeye kadar çıkan, nesiller arası güvenilebilir servet yönetimi olanağı elde etmek isteyen yatırımcılara ise Türkiye İş Bankası'nın İş Portföy Yönetimi aracılığı ile Özel Fon kuruluşu hizmeti de sağlanıyor.

Sunulan bu hizmetler ile  Euromoney'in Londra'da düzenlediği törende Türkiye İş Bankası hem Varlık Yönetimi Tavsiyesi ve Fonları kategorisinde hem de Yatırım Bankacılığı Hizmetleri kategorisinde birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

Türkiye İş Bankası Euromoney yatırım
KREDİ HABERLERİ
Emekliler Maaşların Kaç Katına Kadar Kredi Çekebilir? Emekliler Maaşların Kaç Katına Kadar Kredi Çekebilir? Bankaların hangi şartlarda emekliler ile çalıştıkları ve bunun ardından hangi miktarlarda kredi verdikleri bankaların çalışma koşulları ile doğru orantılı olarak gelişebiliyor.
Düğün Masraflarına Tüketici Kredisi Nasıl Çekilir?
Düğün Masraflarına Tüketici Kredisi Nasıl Çekilir? Tüketici kredisi son dönemlerde vatandaşların acil ihtiyaçları için en çok tercih ettikleri kredi türleri arasında yer alıyor.
Memurlar Lojmanı Satın Almak İçin Kredi Çekebilirler Mi?
Memurlar Lojmanı Satın Almak İçin Kredi Çekebilirler Mi? Memurlara kredi veren bankalar çeşitli kampanyaları ile dikkat çekmeye devam ediyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
27 Şubat Salı Kapalıçarşı Altın Fiyatları! Bugün Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Ne Kadar?
27 Şubat Salı Kapalıçarşı Altın Fiyatları! Bugün Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Ne Kadar?
Borsa Yeniden 119.000 Puan Üzerinde - 27.02.2018
Borsa Yeniden 119.000 Puan Üzerinde - 27.02.2018