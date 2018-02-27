Kanal İstanbul Projesi'nde Yeniden ÇED Süreci

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Kanal İstanbul Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine tekrardan start verildi.

İnşaat Çalışmaları 5 Sene Sürecek

Kanal İstanbul Projesinin inşaat çalışmalarının 5 sene süreceği açıklanıp, proje güzergahı Avcılar, Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçelerinden geçecek.

Proje için hazırlanan 5 alternatiften seçilen Küçükçekmece- Sazlıdere - Durusu koridoru ise yaklaşık olarak 45 kilometreye tekabül edecek. Kanal koridoru Marmara Denizi'ni Küçükçekmece gölünden ayıran kıstaktan başlayacak. Bu gölü 8 kilometre kadar da devam edecek. Bunun devamında ise Proje Sazlıdere Baraj Havzasını kullanacak ancak kanal koridoru çok fazla kamulaştırma gerektirmeyecek şekilde Sazlıbosna Köyünü aşacak, Dursunköy'ün doğusuna kadar gidecek. Bunun devamında ise Baklalı Köyü'nü geçecek ve son olarak Karadeniz'de son bulacak.

Söz konusu güzergahın uygulamaya geçilmesi için ise İstanbul'un ortalama 24 günlük su ihtiyacına çözüm olan, gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda kirlenme ihtimali en çok olan Sazlıdere Barajı'nın ise iptal edilmesi hakkında plan yapıldığı açıklandı.

100 Senelik Ömrü Olacak

Kanal İstanbul Projesi'nin sonuna gelindiği zaman ise 350 DTW büyüklüğündeki gemilerin de geçişleri çok kolay bir şekilde olacak. Projenin ekonomik olarak ömrü ise ortalama 100 sene olacak. Projeye ilişkin olarak, kanalın işletilmesinin yapılması kapsamında acil müdahale merkezleri, kanalın giriş ile çıkış yapılarının tümü, gemi trafik sistemleri ve benzeri gibi alt ile üst tüm yapılar, liman ve lojistik merkez, yat limanı, ihtiyaç olan yerlerde karşıdan karşıya geçişi sağlayacak kıyı yapılarının tümü, tahkimat yapıları ile dolgu alanları, ada teşkili ve benzeri tüm kıyı tesislerine ise yapılmasının planlandığı açıklandı.