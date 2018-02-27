Başakşehir, Kanal İstanbul Projesi ile Daha da Değerlenecek

Endeksa.com'un Kurucu Ortağı ile CEO'su Görkem Öğüt, Başakşehir'in çok hızlı bir şekilde değerlendiğini, konum olarak İstanbul'un merkezi iş alanlarına uzak olduğunu ancak o bölgedeki ticaret alanları sebebiyle yüksek gelişme potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

Başakşehir'de Olimpiyat Stadı ile Olimpiyat Stadı'na komşu olan büyük Sağlık Kampüsü gibi yatırım projelerinin bulunduğunu söyleyen Öğüt, aynı zamanda bölgedeki Otogar- Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköy metrosunun hizmete açılması ile beraber söz konusu projelerin daha da hızlandığını belirtti.

"Kanal İstanbul Projesi ile Bölgedeki Projeler Hızlandı"

Kanal İstanbul Projesi'nin güzerganında belirlenmesi ile Başakşehir'in çok daha fazla önem kazandığını söyleyen Öğüt, Kanal İstanbul Projesi ile Güvercintepe, Şahintepe, Altınşehir ve Kayabaşı bölgelerinin de değerleneceğini söyledi. Endeksa.com'un güncen verilerini değerlendiren Öğüt, son 5 senelik dönemde konut fiyatlarının ortalama olarak yüzde 44 oranında yükseldiğini, Başakşehir'de ortalama olarak konutların metrekare satış fiyatlarının 3,175 Türk Lirası olduğunu, konut fiyatlarının ise ortalama 422 bin Türk Lirası olduğunu, kiraların ise metrekare ortalama fiyatlarının bin 467 Türk Lirası, konutların yatırım geri dönüşlerinin ise 24 seneye tekabül ettiğini söyledi.

O bölgelerde genel olarak yüksek katlı, site tarzı, blok nizamlı yapılaşmaların olduğunu söyleyene Öğüt, ağırlıklı olarak ise toplu konutlarda gelişimleri devam eden ilçede farklı tiplerde ve farklı tarzlarda konut sistemlerinin bulunduğunu söyledi.

Ulaşım projelerinin ilçelerin değerlenmesinde önemli olduğunu ifade eden Öğüt, Otogar-Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköy metrosu ile Başakşehir'deki yeni projelerin eskisine göre daha hızlı yapıldığını, ilk sırada ise Kiptaş ile TOKİ konutlarına yoğun ilgi olduğunu söyledi. Aynı zamanda o bölgelerde markalı konutların da bulunduğunu ve ön planlarda olduklarını söyleyen Öğüt, sosyal donatılara da son derece önem verildiğini, tramvay hattının bitmesi ve gelecek sene açılması beklenen Halkalı-Arnavutköy-3. Havalimanı raylı sisteminin entegre olması ile 3. köprü bağlantı yoluna yakın olmasıyla önem gören Başakşehir'in ilerleyen süreçlerde artışlar görülebileceğini söyledi.