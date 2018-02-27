27.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Jeopolitik endişeler ile küresel gelişmelere odaklanan dolar/TL paritesi geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izlemişti. Bunun ardından da yeni haftaya 3,78 seviyelerine başlamıştı. Geçen haftaya artış yaşayarak başlayan dolar/TL paritesi, sonrasında ise hafiflemişti ve 3,78'in üzerinde kendini korumuştu. Aynı zamanda geçen haftalarda yayımlanan FED'in para politikasında kademeli sıkılaştırma yanlısı eğilimini koruyacağına işaret eden ölçülü ifadeler ise yatırımcıları bir nebzede olsa rahatlatmıştı.

Dolar yeni güne nasıl başladı? Altın Fiyatları Nasıl? Kripto Paralardaki değişim hangi yönlü? Haberimizde...

Dolar Ne Kadar?

Yeni haftaya düşüş ile başlayan ve dünü alışta 3,7885 TL seviyesinden kapatan Dolar kuru bugün güne 3,7853 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Euro ise doların aksine yeni haftaya artış ile başlamıştı. Dün günü alışta 4,6665 liradan kapatan Euro kuru bugün güne 4,6685 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Dün günü 1,2314 seviyesinde kapatan Euro/Dolar paritesi 1,2329 seviyesinde güne başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi 10 bin 342 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum Ne Kadar?

Dün günü 865 dolardan kapatan Ethereum bugün artarak 875 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram Altın Ne Kadar?

Dün günü 162,45 lira seviyesinden kapatan gram altın güne 162,26 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın bugün güne 259 liradan başladı.

Yarım Altın Ne Kadar?

Dün günü alış fiyatı 517 liradan kapatan yarım altın bugün güne yine değişim göstermeyerek 517 liradan başladı.