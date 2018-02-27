EPDK'dan Kapasite Ödemeleri için 1 Milyar 407 Milyon Liralık Bütçe!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması kapsamında yapılacak olan kapasite ödemelerine ilişkin bütçe kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Yayımlanan bütçe verilerine göre, EPDK'nın bu sene içerisindeki kapasite ödemelerine ayırdığı bütçe 1 milyar 407 milyon 116 bin 257 lira olarak açıklandı.

En Düşük Ödeme Tutarı Ocak Ayında

EPDK'nın açıklamalarına göre Ocak ayı en düşük ödemenin yapılacağı dönem olurken, en yüksek ödemenin yapılacağı ay ise Nisan dönemi olacak. Ocak ayında yapılacak olan ödemenin tutarı 70 milyar 339 bin 713 lira, Nisan ayında yapılacak olan ödemenin tutarı ise 116 milyon 594 bin 81 lira olacak.

Doğalgaz Santralleri için 174,61 TL

Söz konusu mekanizma ile megavatsaat başına belirlenen toplam maliyet bileşenleri, ithal kömür santralleri için 175,01 Türk Lirası olarak belirlenirken, yerli kömür santralleri için 183,66 Türk Lirası, doğalgaz santralleri için ise 174,61 Türk Lirası olarak belirlendi.

Elektrik üretim sektöründe can suyu olarak bilinen kapasite mekanizması desteğinden yararlanmak isteyen santraller için ise son başvuru 31 Ocak 2018'di. Yaklaşık olarak 21 bin megavatlık 30 santral ise Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye başvuru yapmıştı.

Kapasite mekanizması ile birlikte elektrik piyasasında arz güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç olan yedek kapasite de dahil edilmek üzere yeterli seviyede kurulu güç kapasitesinin oluşturulması, uzun zamanlı sistem güvenliğinin sağlanması için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması hedefleniyor.