Erzurum’a Dev Yatırım: Tesla’nın Stratejik Ortağı Üretim Merkezi Açıyor!

Türkiye’nin otomobili projesiyle üretilecek olan elektrikli otomobillerin şarj üniteleri, Gersan A.Ş. tarafından Erzurum’da üretilecek.

Gersan A.Ş. Erzurum ilinin Aziziye ilçesinde, Türkiye’nin otomobili projesinde kullanılacak olan şarj üniteleri için geçici bir yer tahsis etti. Tanıtım toplantısında Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Mustafa Ilıcalı, Gersan Elektrik A.Ş. Yatıırm Koordinatörü Ersan Temur, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve ilgili kurumlar katılım sağlarken, Aziziye ilçesinde yer alan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde belirlenen alanda incelemeler yapılıp, bilgilendirmeler dinlendi.

Geçici Yer Sonrası Valilik Alan Belirleyecek!

İncelemeler sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ilıcalı, yerli otomobil projesinde kullanılacak olan şarj ünitelerinin Erzurum’da üretiminin yapılacağını ifade etti. Gersan’ın Tesla’nın Türkiye’deki taşeron üretici olduğunu vurgulayan Ilıcalı, Gersan’ın üretimi Erzurum’da yapacağını borsaya bildirdiğini, Erzurum’da sahada gerekli incelemelerin yapıldığını, Gersan’ın çalışmalara hemen başlamak istediğini, geçici yerde üretim başlangıcı sonrasında uzun vadeli projenin valilik tarafından belirlenecek olan alanda devam edeceğini, bu büyük yatırımın önemli bir istihdam desteği yaratacağını ifade etti.

Konu hakkında değerlendirmelerini ileten Temur, 9 ay önce borsaya Tesla ile yapılan stratejik ortaklığı bildirdiklerini, yer temini için de Erzurum’u tercih ettiklerini, 150 – 200 kişinin bu tesiste istihdam edileceğini, 30 milyon Dolar tutarında bir yatırımın yapılacağını ve bu yatırımın ilerleyen süreçlerde genişletilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Erzurum’da inşa edilecek tesis için sadece şarj ünitesinin bir süre sonra az kalacağını vurgulayan Temur, yatırım boyutu için gelecek destekler ile birlikte genişletme çalışmalarının ana hedefler arasında olduğunu belirtti. Çalışmalar için aynı zamanda Atatürk Üniversitesi’ne de Ar-Ge başvurusu yapıldı.