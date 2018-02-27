Almanya'dan Türkiye'ye İhracatta Artış!

Almanya Hükümetinin Türkiye'ye yapmış olduğu ihracatta kredi garantileri geçen sene bir önceki yıl ile kıyaslandığı zaman yükseldi.

Deutsche Welle haberine göre, geçen senenin ilk yarı döneminde yüzde 10 oranında gerileme gösteren ticaret hacmi, ilerleyen dönemlerde kendini toparladı. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin verileri incelendiği zaman, Hermes Kredi limitinin dolduğu, geçen yılın son çeyrek döneminde ikili ticarette yükselme görüldüğü gözlemlendi.

Hermes Kredilerine 1,5 Milyar Euro'luk Üst Sınır

Hermes kredileri olarak tanımlanan devlet kredi kefaletinin hacmi ise, 3'te 1 oranda yükselme gösterdi ve 1 milyar 458 milyon euro bandına çıktı. Berlik Yönetimi, geçen yılın eylül döneminde Hermes Kredilerine 1,5 milyar euro değerinde üst sınır belirlemişti. Bir önceki sene Türkiye'ye ihracat gerçekleştiren Alman şirketlerie 1 milyar 102 milyon Euro değerinde Hermes garantisi tanımıştı. Hermes garantisi yabancı müşterilerinin ödeme yapmaması ihtimali ile karşılaşan ihracatçı Alman şirketlerinin zarardan kendilerini korumaya almaları için faaliyete geçirilmişti. Türkiye ise devlet kefaletine en çok başvurulan ülkeler arasında bulunuyor. 2016 yılında Mısır, ABD ve Rusya'ya Türkiye'den daha çok Herme garantisi tanınmıştı.

Hermes kredi garantilerine üst sınır belirlenmesinin yaptırım olmadığını söyleyen Federal hükümete soru önergesi veren Sol Parti Milletvekili Aleksander Neu, koalisyon hükümetinin Türkiye'yle Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerinin zarar görmesini istemediğini söyledi. Hermes kredilerine üst sınır belirlenmesinin yaptırım olmasından ziyade siyasi mesaj anlamının olduğunu söyleyen Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği dış ticaret uzmanı Volker Treier ise başvurulara ilişkin işlemlerin uzamasının Türkiye'ye yapılacak olan ihracatı geciktirdiğini belirtti.

Hermes üst limitinin bu sene içerisinde uygulanıp uygulanmayacağı henüz belirlenmedi.