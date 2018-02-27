AB Komisyonu Kripto Sektörüne Uluslararası Standart Belirlemeye Çalışıyor!

AB Komisyonu Kripto Sektörüne Uluslararası Standart Belirlemeye Çalışıyor!


AB Komisyonu Kripto Sektörüne Uluslararası Standart Belirlemeye Çalışıyor!
AB Komisyonu Kripto Sektörüne Uluslararası Standart Belirlemeye Çalışıyor! Pınar Çürük - Tarih: 27-02-2018 Saat: 09:33
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Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, uzun bir dönemdir gündemden düşmeyen kripto paralar için önemli bir uyarıda bulundu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, uzun bir dönemdir gündemden düşmeyen kripto paralar için önemli bir uyarıda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ValdisDombrovskis, kripto paraların geleneksel para birimlerinden olmadığını, kripto para birimlerinin değerleri için de herhangi bir garanti olmadığını vurgularken, spekülasyon için kripto para birimlerinin müsait durumda olduğunu hatırlattı.

Brüksel’de düzenlenen, hem kamunun, hem de özel sektörün temsilcilerinin katılım sağladığı, ana gündem konusunun ise kripto paraların yarattığı etkiler olduğu toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, düzenlenen toplantının Avrupa Birliği’nin geliştirmekte olduğu finansal teknolojiler ile birlikte eylem planının içeriğinin de desteklenmesi olduğunu, finansal teknoloji eylem planının da Mart ayının başında açıklanacağını ifade etti.

Uluslararası Standartlar Üzerinde Çalışmalar Devam Ediyor!

Kripto para ticaretinin küresel bir boyut aldığını belirten Dombrovskis, Avrupa’nın bu konuda küçük bir paya sahip olduğunu, G-20 ortakları ile birlikte kripto para için uluslararası bir standart belirleme yönünde çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Finansal piyasaların kripto paralar etkisiyle yaşadığı etkilerin, ortaya çıkan risklerin ve fırsatların halka arz aşamalarının gelişmelerinin ele alındığını belirten Dombrovskis, blok zinciri teknolojileri için finansal piyasaların gelecek vaat etmekte olduğunu, bu sektör için rekabet ortamına dahil olmanın da inovasyona yer verilmesinden geçtiğini ifade etti.

Kripto para için tüketicileri ve yatırımcıları riskler konusunda uyarmanın önemli olduğunu ifade eden Dombrovskis, bu hatırlatmaların yapılmasının tüketicilerin ve yatırımcıların korunması açısından önemli bir konumda yer aldığını belirtti.

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