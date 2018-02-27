Mecidiyeköy Metro Hattı Yeraltı Meydanına Dönüşüyor!

2018 yılında hizmete açılacak metro hatları arasında yer alan Kabataş – Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattı’nın inşa çalışmalarında sona geliniyor.

Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nun yer aldığı alan, adeta bir yer altı meydanı haline geliyor. İstanbul’un neredeyse her noktasına aktarmanın yapılabileceği bir nokta haline gelecek olan İstasyon, toplamda 400 metrekareden, 2 bin metrekareye kadar büyütülmüş durumda. İstasyonun kaba inşaatı tamamlanmış durumda iken, M7 olarak kodlanmış olan Kabataş – Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattı’nın ray döşemesi ve sinyalizasyon sistemi çalışmalarında da sona geliniyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Mecidiyeköy Metro İstasyonu tam 5 kat büyütülmüş durumda. 400 metrekareden 2 bin metrekarelik büyüklüğe kadar çıkartılan istasyonda, yolcuların konforu için de önemli çalışmalar yapılıyor. 5 metre genişliğinde olan koridorlar, 25 metreye kadar genişletilirken, istasyonun en önemli özelliklerinden bir tanesi İstanbul’un her noktasına ulaşmanın mümkün olacak olması.

Günlük 300.000 Kapasite Bekleniyor!

Her gün yaklaşık 300 bin kişinin Kabataş – Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattı’nın kullanılması beklenirken, bu kapasitenin yüzde 80’lik kısmının Kabataş – Mecidiyeköy – Mahmutbey ve Yenikapı – Hacıosman arasında olacağını, kalan yolcuların yüzde 10’luk kısmın metrobüs hattına, son yüzde 10’luk kısmın da Mecidiyeköy bölgesindeki yaşam ve iş alanlarına dağılacağı tahmin ediliyor.

İnşaatın hızlı bir şekilde tamamlanması için 200 işçinin çalışmaya devam ettiği bilinirken, metro inşaatının tamamlanması halinde Bağcılar ile Mecidiyeköy arası 41 dakikaya, Kağıthane ile Mecidyeköy arası 4,5 dakikaya, Tekstilkent ile Mecidiyeköy arası 20 dakikaya, Beşiktaş ile Mecidiyeköy arası 5,5 dakikaya, Başakşehir ile Mecidiyeköy arası 35 dakikaya, Sancaktepe ile Mecidiyeköy arası 55 dakikaya, Mecidiyeköy ile Mahmutbey arası ise 26 dakikaya kadar düşmüş olacak.

İstasyonda hizmet verecek olan metro da sürücüsüz metro olacak. Sürücüsüz metronun yolcu alıp, bırakacağı duraklardaki tüm istasyonlara da peron ile tren arasındaki ayırmayı sağlayan otomatik kapı sistemi inşa ediliyor.