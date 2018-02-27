THY Yeni Havalimanına 18 Saatte Taşınacak!

Türk Hava Yolları’nın İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınması için tam 600 adet tır kullanılacak.

İstanbul’da inşaatı devam eden ve 29 Ekim 2018 tarihinde açılış töreni düzenlenmesi planlanan İstanbul Yeni Havalimanı’na Türk Hava Yolları (THY)’nin taşınması için açıklama, şirketin Genel Müdürü Bilal Ekşi’den geldi. Ekşi, taşınma sürecinin ilk 18 saatlik dilimi içerisinde 400 adeti THY’ye yer hizmeti sağlayan TGS’ye ait olan, 200 adeti de THY’ye ait olan toplamda 600 adet tırın malzeme taşıma işleminde kullanacağını ifade etti.

Taşınma 18 Saatte Tamamlanacak!

Atatürk Havalimanı’ndaki operasyonların 30 Ekim 2018 tarihine kadar devam edeceğini vurgulayan Ekşi, THY dışında kalan diğer operatörlerin Atatürk Havalimanı’nda olan operasyonlarını bitirerek, yeni havalimanına taşınacağını, tüm uçakların ve malzemelerin transfer edileceğini, THY’nin ise son gün de Atatürk Havalimanı’nda operasyonlarına devam edeceğini, 18 saat gibi kısa bir süre zarfında tüm operasyonların her iki havalimanında da kapatılacağını, bu süre zarfında da 120 adet uçağın naklinin gerçekleşeceğini ifade etti.

120 Uçak Yeni Havalimanına Taşınacak!

Yeni havalimanının açılışında 120 adete yakın uçağın İstanbul Yeni Havalimanı’nda yer alacağını belirten Ekşi, diğer uçakların da açılış takvimine uygun olarak yolculu bir şekilde gelmeye başlayacağını belirtti.

Taşınma sürecinde yolcuların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, seferlerin kademeli bir şekilde azaltılarak, taşınma tamamlandıktan sonra da kademeli olarak artırılacağını vurgulayan Ekşi, birinci gün içerisinde sefer sayısının yarı yarıya düşeceğini belirtti. İstanbul Yeni Havalimanı’nın hizmete başlayacağı ilk iki saatte yüzde 10 sefer yapılacağını belirten Ekşi, ikinci iki saatte oranın yüzde 30’a çıkacağını, günün sonunda ise yüzde 50’ye çıkartılacağını ifade etti. İkinci günün sonunda yüzde 75’e kadar çıkartılmış olan potansiyel seferlerin, üçüncü gün sonunda da yüzde 100 olacak şekilde planlandığını belirtildi.