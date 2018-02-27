Ücretsiz Girişimcilik Kursu Kayıtları 2 Mart’ta Sona Erecek! Son 4 Gün!

Ücretsiz Girişimcilik Kursu Kayıtları 2 Mart’ta Sona Erecek! Son 4 Gün!


Ücretsiz Girişimcilik Kursu Kayıtları 2 Mart’ta Sona Erecek! Son 4 Gün!
Ücretsiz Girişimcilik Kursu Kayıtları 2 Mart’ta Sona Erecek! Son 4 Gün! Pınar Çürük - Tarih: 27-02-2018 Saat: 10:18
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KOSGEB’in Çukurova Belediyesi ile işbirliği eşliğinde düzenlediği, ücretsiz uygulamalı girişimcilik eğitimi için başvurular 2 Mart 2018 Cuma günü sona erecek.

KOSGEB’in Çukurova Belediyesi ile işbirliği eşliğinde düzenlediği, ücretsiz uygulamalı girişimcilik eğitimi için başvurular 2 Mart 2018 Cuma günü sona erecek.

Çukurova Belediyesi ile KOSGEB arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenecek olan ücretsiz uygulamalı girişimcilik eğitimi için başvurular, 2017 yılının Aralık ayında alınmaya başlandı. 2018 yılında da KOSGEB eğitimleri için devam çalışmaları yapan Çukurova Belediyesi, 1. Dönem KOSGEB Girişimcilik Kursu için eğitimlerine başladı.

Toplamda 360 Kişi Eğitim Alacak!

Kendi işini kurma hedefinde olan girişimcilerin, 30 kişilik 12 grup halinde Haziran ayına kadar aldıkları eğitimler devam edecek. Haziran ayında toplamda 360 kişilik kursiyerler, KOSGEB eğitimini tamamlamış olacaklar ve aldıkları eğitimler için de herhangi bir ücret ödemeyecekler.

Yeni dönemde yine Çukurova Belediyesi ile KOSGEB protokolü kapsamında düzenlenen girişimcilik kursu için başvuruda bulunmak isteyen girişimci adayları, ücretsiz kurt başvurularını Çukurova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne gerçekleştirebilecekler.

“Çukurova’da Girişimcilik Ruhu Özgür Kalacak”

Çalışmalar hakkında görüş ve değerlendirmelerini paylaşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, girişimcilik ruhuna sahip olan vatandaşların Türkiye’nin her yerinde desteklenmesi gerektiğini, herkesin sevdiği ve hayal ettiği işi yapmasının oldukça önemli olduğunu belirtti. KOSGEB ile imzalanan protokol kapsamında girişimcilik eğitimlerinin devam ettiğini vurgulayan Çetin, Çukurova’da girişimcilik ruhunun özgür bırakılması gerektiğini, eğitimler sayesinde vatandaşların hayal ettikleri ve sahip olmak istedikleri işi kurma konusunda önemli destekler sunulduğunu, projelerin destekçisi ve takipçisi olacaklarını, kursa başlamış olan ve başlayacak olan katılımcılara da başarılar dilediğini ifade etti.

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