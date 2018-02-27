Benzinli Araç Sahipleri Dikkat! Benzin Zammı Kapıda!

Araç sahipleri güne benzin zammı haberiyle başladı. Benzin zammı ne kadar olacak diye merak eden vatandaş, yapılan açıklamaya kilitlendi.

Benzin Zammı Ne Kadar Olacak?

Araç sahiplerine kötü bir haber geldi. Benzin fiyatlarına zam beklediğini duyuran Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası benzinli araç sahiplerini üzdü. Bilindiği üzere Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası geçen haftanın son gününde de motorine zam beklediğini açıklamış, akabinde gece yarısından geçerli olmak üzere motorin zammı pompalara yansımıştı. Motorin zammı 13 kuruş gibi yüksek bir seviyede uygulanmıştı. İşte o gün benzinin litre fiyatı ise değişmemişti.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın bugünkü açıklaması ise benzin fiyatlarına yönelik oldu. Sendika bu gece yarısından sonra benzinin litresine zam beklediğini duyurdu. Haberle yıkılan benzinli araç sahipleri zammın kaç kuruş olacağını merak etmeye başladı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası zam beklentisini 9 ile 11 kuruş aralığında ifade etti.

Ortalama İstanbul, Ankara ve İzmir Fiyatları…

Sendikanın beklediği benzin zammı hayata geçerse, İstanbul genelinde ortalama litre fiyatı 5 lira 67 kuruşa yükselecek. Şu anda kent genelinde geçerli olan benzinin litre satış fiyatı ise 5 lira 57 kuruş. Zam Ankara’daki fiyatları ise 5 lira 62 kuruştan, 5 lira 72 kuruşa çıkaracak. Zammın gece yarısından sonra pompalara yansıması İzmir satış fiyatlarını ortalama olarak 5 lira 68 kuruşa yükseltecek. Şu anda İzmir genelinde benzinin litre satış fiyatı 5 lira 58 kuruştan devam ediyor.

Benzinin litre fiyatına beklenen zam Türkiye genelinde tüm fiyatların değişmesine neden olacak. Satış fiyatları ise akaryakıt istasyonlarında ufak farklılıklar gösterebilecek.