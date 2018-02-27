Borsa Yeniden 119.000 Puan Üzerinde - 27.02.2018

Borsa İstanbul yeni güne hızlı başladı. BIST 100 endeksi gün açılışını 119 bin puanın üzerinde yaptı. Endeksteki değer artışı yüzde 0,20 oldu.

Borsa İstanbul Güne İyi Başladı!

Borsa İstanbul kapılarını haftanın ikinci işlem günü için açtı. Borsa bugünün açılışını yukarı yönlü yaparken, BIST 100 endeksi güne yeniden 119 bin puanlık sınırın üzerinde başladı. BIST 100 endeksi açılışta değerine 241,84 puan ekledi ve açılış 119.033,75 puandan gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi bugünün açılışını yüzde 0,37’lik değer artışıyla yaptı. Holding endeksinin değeri ise yüzde 0,33 oranında arttı.

Borsada yer alan tüm sektörler açılışta yukarı hareket etti. Sektörel endeksler incelendiğinde günün en iyi çıkışını turizmin yaptığı dikkatlerden kaçmadı. Turizmdeki yükseliş yüzde 1,21 gibi yüksek bir oranda gözlemlendi.

Borsada Dünün Özeti…

BIST 100 endeksi dünde yukarı yönlü bir seyir takip etmişti. Endeks küresel borsalardaki pozitif gelişmelerden olumlu etkilenmiş değerini yükseltmişti. Bunun yanında BIST 100 endeksi döviz kurundan da destek alarak gün içerisinde 118 bin 912,52 puanı görmüştü. Kapanışta ise değerini Cuma gününe kıyasla yüzde 1,08 oranında artırmıştı. Artış sonrasında kapanış 118 bin 791,91 puanla yapılmıştı.

Piyasalar bugün Almanya’nın enflasyon açıklamasını mercek altına alacak. Avro bölgesinden gelecek Tüketici Güven Endeksi verileri de yakından takip edilecek. Piyasalar bunların yanında ABD Merkez Bankası başkanının açıklamalarına da tepki verecek.

Borsa uzmanlarına göre BIST 100 endeksi bugün 119 bin 500 puanda direnç noktasına ulaşmış olacak. Endeksin destek konumu ise 116 bin 800 puan olarak öngörülüyor.