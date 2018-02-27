Tissue World İstanbul'da Bir Araya Geliyor

Temizlik kâğıdı sektöründe dünyanın en önemli fuarlarından biri olan Tissue World’ün İstanbul ayağı, UBM organizatörlüğünde Eylül ayında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Dünyanın önde gelen fuar organizatörlerinden UBM tarafından düzenlenen Tissue World, Eylül ayında İstanbul’da yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor. Temizlik kâğıdı sektörünün hem bölgesel hem de global oyuncularını İstanbul’da buluşturacak olan Tissue World İstanbul, 4-6 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Miami, Bangkok, Milano ve Sao Paulo ile birlikte organizasyonun düzenlendiği beş kentten biri olan İstanbul’daki fuar, katılımcı çeşitliliği ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmesiyle değer yaratıyor. UBM İstanbul, Marka Direktörü Esin Aslıhan, İstanbul’daki fuarın Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Doğu Avrupa ve BDT bölgesinin en kapsamlı temizlik kâğıdı fuarı olduğuna dikkat çekti. Bu geniş coğrafyada faaliyet gösteren tüm paydaşların fuarda yerini almak için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydeden Aslıhan, temizlik kâğıdı üreticileri ile birlikte makine üreticilerini de bu önemli organizasyonda ağırlayacaklarını belirtti.

Türkiye’de ilk olarak 2014 yılında düzenlenen Tissue World İstanbul’un 2016 yılında düzenlenen bir önceki organizasyonu 65 ülkeden 1600’ün üzerinde sektör profesyonelini ağırladı. 52 firmanın stantları ile yerlerini aldığı organizasyon, yine ICC İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Tissue World 2018’de katılımcı firmaların çeşitliliğinin artması ve ziyaretçi sayısının yaklaşık iki kat yükselmesi hedefleniyor.

Tissue World İstanbul 2018, önceki yıllarda olduğu gibi farklı ülkelerden çok sayıda katılımcıyı ağırlayacak. Tissue World Magazine yayını ile daha fazla sektör profesyoneline ulaşılırken, Türkiye’deki fuara dair detaylar da dünyayla paylaşılacak.

Katılımcılar arasında temizlik kâğıdı ve makine üreticileri, perakende sektörü temsilcileri, lojistik firmaları, temizlik kâğıdı tedarikçileri, danışmanlık şirketleri, Non Wowen (dokusuz kumaş) üreticileri ile ilgili sektör STK’ları bulunuyor.

Sektörün Geleceği Bu Konferanslarda Şekillenecek

Tissue World İstanbul 2018 kapsamında özel bir konferans için de hazırlıklar sürdürülüyor. Hem Türkiye’den hem de yurt dışından değerli konukların katılacağı konferansta sektörün ileriye yönelik hedefleri ve yeni teknolojiler masaya yatırılacak.

İstanbul’daki organizasyonla birlikte 2019 sonuna kadar UBM organizatörlüğünde dünyanın farklı şehirlerinde beş Tissue World Fuarı düzenlenecek. Bu fuarların yerleri ve tarihleri ise şu şekilde sıralanıyor: