Ekonomik Güven Endeksinde Yüzde 1,8 Düşüş!

Ekonomik Güven Endeksinde Yüzde 1,8 Düşüş!


Ekonomik Güven Endeksinde Yüzde 1,8 Düşüş!
Ekonomik Güven Endeksinde Yüzde 1,8 Düşüş! Çiğdem Yeniay - Tarih: 27-02-2018 Saat: 11:12
Anasayfa Eko Gündem Ekonomik Güven Endeksinde Yüzde 1,8 Düşüş!

Şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verileri açıklandı. Endeks değeri bir Ocak ayına kıyasla düştü! Azalış yüzde 1,8 oldu.

Şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verileri açıklandı. Endeks değeri bir Ocak ayına kıyasla düştü! Azalış yüzde 1,8 oldu.

Ekonomik Güven Endeksi Şubatta 103’e Düştü!

Türkiye İstatistik Kurumu piyasaların sabırsızlıkla beklediği açıklamayı yaptı. Kurum tarafından yapılan incelemeler sonucunda ekonomik güven endeksi Şubat ayında geriledi. Endeksteki düşüş bir önceki aya göre yüzde 1,8 olarak belirlendi. TÜİK, Şubat ayına ait ekonomik güven endeksini 103 puan olarak kaydetti. Ocak ayının kayıtları ise endeksin 104,9 değerinde olduğunu gösterdi.

Alt Endekslerin Şubat Ayı Değerleri!

Kurumdan yapılan açıklamaya göre Şubat ayının Tüketici Güven Endeksi 72,3 oldu. Reel Kesim Kesin Güven Endeksiyse 110,8 puan olarak hesaplandı. Aynı ayda Hizmet Sektörü Güven Endeksi 100,7 değerinde belirlendi. Bunların yanında Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi 104,7 olarak kayda alındı. İnşaat sektörünün şubat ayı endeks göstergeleri ise 83,8 puana düştü.

Ekonomik Güven Endeksi Nedir? Endeks Nasıl Hesaplanır?

Ekonomik güven endeksi hem tüketicilerin hem de üreticilerin genel ekonomik duruma verdiği tepkileri kanıtlıyor. Değerlendirmeler beklentilerin ve eğilimlerin ne olduğunu gösteriyor. Bu kapsamda Tüketici Güven Endeksi alt endekslerin birleştirilmesiyle belirleniyor.

Endeks değerinde 100 puan sınır olarak baz alınıyor. Yüz değerinden küçük olan endeksler genel ekonomik durumda kötümser bir havanın var olduğunu kanıtlıyor. Endeksin yüzden büyük olması ise genel ekonomik beklentinin ve havanın iyimser olduğunu gösteriyor.

İlk 2 Haftanın Verileri Önemli

Ekonomik güven endeksinin sonuçlarına ise alt endekslerdeki değişimle ulaşılıyor. Alt endekslerde kullanılan göstergeler ayın ilk 15 günlük verilerinden oluşuyor. 

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