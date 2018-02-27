Japonya E Ticaret Hacmiyle Rekora Koşuyor

İstanbul - 27 Şubat 2018 – Dünya çapında en fazla e-ticaret harcaması yapan 4. ülke konumunda bulunan Japonya, RTB House’un derin öğrenme temelli yeniden hedefleme hizmetleri için çok önemli bir pazar olarak öne çıkıyor.

Yüzde 94’lük internet penetrasyonu ile birlikte dünyanın en aktif e-ticaret kullanıcılarına sahip Japonya’da e-ticaret hacminin, yıllık ortalama yüzde 6,2 artışla birlikte 2022’de 133 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Bununla birlikte ülkedeki toplam dijital reklam harcamaları 2017 yılında 10 milyar doları aştı. Japonya’da ortalama medya tüketimi 7 saat 14 dakika olarak belirlenirken, ülkedeki yetişkinlerin günlük dijital medya tüketimi 3 saat, 3 dakika olarak tahmin ediliyor. 2019 yılına gelindiğinde Japonya’da dijital medya tüketiminin TV’yi geride bırakması bekleniyor.

RTB House Doğu Avrupa Bölge Direktörü Ömer Aras, “Japonya’daki reklam harcamalarındaki artışlar pazarlama uzmanlarının katma değerli çözümlere ihtiyaç duymasına sebep oldu. Derin öğrenme temelli algoritmalar RTB House platformunu diğerlerinden ayırarak kampanyalarda yüzde 50’ye kadar daha fazla verimli oluyor. Eşsiz ve esnek yeniden hedefleme çözümüyle e-ticaretteki oyuncuların satın almaya en fazla eğilimi bulunan kullanıcılara ulaşması ve online pazarlama ve reklam yatırımlarında daha fazla dönüş almaları için yardımcı olmak istiyoruz” dedi.

RTB House, Cyber Agent, Dentsu Digital, GMO Nikko, Septeni, Medix, Kizuku gibi bölgedeki lider ajanslarla çalışıyor. Japonya’daki ekibini hızla büyütecek olan şirket, APAC bölgesinde son 12 ayda 6 kat büyüme yaşadı. Tokyo ofisini açmadan önce RTB House, bölgede Malezya, Endonezya, Tayland, Tayvan, Singapur’un da yer aldığı 11 ülkede daha faaliyet gösterirken, geçtiğimiz yıl Hindistan ve Avustralya pazarlarına girmişti.

Derin Öğrenme Teknolojisiyle İnovasyon Ödülü RTB House’un Oldu

Dünya çapındaki markalara eşsiz yeniden hedefleme teknolojileri sunan RTB House, daha fazla dönüşüm oranı sağlayan derin öğrenme teknolojisiyle Business Intelligence Group (BIG) tarafından inovasyon ödülüne layık görüldü.

İnsan beynindeki nöral ağları model alan, yapay zekânın en fazla gelecek vadeden alt kolu derin öğrenme teknolojileri, veriyi işleyerek ışık hızında sayısız seçenek arasında karar vermeyi sağlıyor. Derin öğrenme sayesinde dönüşüm değerlerini daha iyi tahmin etmek, yeniden hedefleme aktivitelerinin yüzde 29 oranında daha etkin olmasını sağlıyor. Derin öğrenme temelli öneriler, potansiyel tüketicilerin satın alma tercihleriyle görüntülenen reklamların yüzde 41 daha iyi eşleşmesini sağlıyor. RTB House, tüm algoritmik pazarlama teknolojisinin tamamında sadece derin öğrenme kullanan dünyanın ilk yeniden hedefleme şirketi unvanını koruyor.