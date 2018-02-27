Pronet Güvenlikte 10 Saniye Kuralını Açıkladı

Pronet Güvenlikte 10 Saniye Kuralını Açıkladı


Pronet Güvenlikte 10 Saniye Kuralını Açıkladı
Pronet Güvenlikte 10 Saniye Kuralını Açıkladı Elif İşçi - Tarih: 27-02-2018 Saat: 11:15
Anasayfa Şirketler Pronet Güvenlikte 10 Saniye Kuralını Açıkladı

Pronet tarafından geliştirilen yeni sistemler sonrasında güvenlikte 10 saniye kuralı teknoloji ve insan kaynağı olarak yeniden ele alındı. Bu konuda bir sistem kuruldu.

Pronet kullanıcılarının hırsızlık, yangın, gaz kaçağı, su baskını, acil sağlık ve panik durumlarında gönderdikleri alarmlar, Alarm Haber Alma Merkezi tarafından karşılıyor. Vakanın niteliğine göre, ambulans, itfaiye, emniyet gibi ilgili kurumlara buradan haber veriliyor. Pronet Alarm Haber Alma Merkezi’ni benzerlerinden farklı kulan en önemli özelliği ise, kendisine ulaşan alarmları dünya ortalaması olan 60 saniyenin çok altında, ortalama 10 saniyede yanıtlıyor oluşu.

Birkaç Saniye Bile Çok Önemli

Pronet’in Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip, “Pronet Alarm Haber Alma Merkezi tecrübe, üstün teknoloji ve eğitimli insan kaynağı bir araya geldiğinde ne kadar büyük fark yaratabileceğinin somut bir örneği. Biz 20 yılı aşkın süredir bu alanlara yaptığımız yatırımlar sayesinde, birkaç saniyenin bile çok önemli olduğu vakalara en hızlı şekilde müdahale edilebilmesini sağlıyoruz. Böylece gerçek anlamda hayat kurtarıyoruz” diyor.

Yılda 7 Milyon Çağrıyı Karşılıyor, 2 Milyon Alarm Sinyali Alıyor

Habip’in verdiği bilgiye göre, 365 gün 7 gün 24 saat hizmet veren Pronet Müşteri Hizmetleri 7 milyon çağrıya hizmet veriyor. Ayrıca, Alarm Haber Alma Merkezi’ne ulaşan 2 milyon alarm sinyali, herhangi bir alarmın gözden kaçma ihtimalini sıfıra indiren teknik altyapı sayesinde saniyeler içinde yanıtlanıyor. Alarm durumlarının yanı sıra, Pronet Müşteri Hizmetleri ekibi yaptıkları telefon görüşmeleriyle kullanıcıların diğer sorunlarına da çözüm üretiyor ve her yıl talepler, teknik yardım gibi konulardaki çağrılara yanıt veriyor.

Çalışanlara Stres Yönetimi Eğitimi de Veriliyor

Pronet Alarm Haber Alma Merkezi’nde 100’ü aşkın deneyimli profesyonelden oluşan bir kadro görev yapıyor. Habip, çalışanların sıkı bir eğitimden geçtiğini belirtiyor ve ekliyor: “Burada çalışan arkadaşlarımızın her vakada en faydalı şekilde yardımcı olabilmeleri hayati önem taşıyor. Bu nedenle çalışanlar öncelikle sıkı bir eğitime ve sonrasında da sürekli sınavlara tabii tutuluyorlar. Eğitimler sadece müşteri hizmetleri ve güvenlik prosedürleri değil, stresle başa çıkma gibi pek çok alanda gerçekleştiriliyor.”

Güvenlik Riski Tamamen Ortadan Kalkmadan İşleri Bitmiyor

Pronet Alarm Haber Alma Merkezi çalışanları sürecin takibini yapmayı da ihmal etmiyor. Çalışanlar, güvenlik riskinin ortadan kalktığından emin olmadan ve sonrasında kullanıcıyı arayıp her şeyin yolunda olduğu teyidini almadan söz konusu vakayı tamamlanmış olarak kabul etmiyor.

Pronet’e Dünya Birinciliği Getirdi

Pronet, Alarm Haber Alma Merkezi’nde gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları sayesinde bugüne dek aralarında 11. Contact Center World Awards’ta “En İyi Müşteri Deneyimi” kategorisinde kazandığı dünya birinciliği de dahil pek çok ödüle layık görüldü.

pronet ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Emekliler Maaşların Kaç Katına Kadar Kredi Çekebilir? Emekliler Maaşların Kaç Katına Kadar Kredi Çekebilir? Bankaların hangi şartlarda emekliler ile çalıştıkları ve bunun ardından hangi miktarlarda kredi verdikleri bankaların çalışma koşulları ile doğru orantılı olarak gelişebiliyor.
Düğün Masraflarına Tüketici Kredisi Nasıl Çekilir?
Düğün Masraflarına Tüketici Kredisi Nasıl Çekilir? Tüketici kredisi son dönemlerde vatandaşların acil ihtiyaçları için en çok tercih ettikleri kredi türleri arasında yer alıyor.
Memurlar Lojmanı Satın Almak İçin Kredi Çekebilirler Mi?
Memurlar Lojmanı Satın Almak İçin Kredi Çekebilirler Mi? Memurlara kredi veren bankalar çeşitli kampanyaları ile dikkat çekmeye devam ediyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
27 Şubat Salı Kapalıçarşı Altın Fiyatları! Bugün Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Ne Kadar?
27 Şubat Salı Kapalıçarşı Altın Fiyatları! Bugün Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Ne Kadar?
Borsa Yeniden 119.000 Puan Üzerinde - 27.02.2018
Borsa Yeniden 119.000 Puan Üzerinde - 27.02.2018