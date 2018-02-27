Pronet Güvenlikte 10 Saniye Kuralını Açıkladı

Pronet kullanıcılarının hırsızlık, yangın, gaz kaçağı, su baskını, acil sağlık ve panik durumlarında gönderdikleri alarmlar, Alarm Haber Alma Merkezi tarafından karşılıyor. Vakanın niteliğine göre, ambulans, itfaiye, emniyet gibi ilgili kurumlara buradan haber veriliyor. Pronet Alarm Haber Alma Merkezi’ni benzerlerinden farklı kulan en önemli özelliği ise, kendisine ulaşan alarmları dünya ortalaması olan 60 saniyenin çok altında, ortalama 10 saniyede yanıtlıyor oluşu.

Birkaç Saniye Bile Çok Önemli

Pronet’in Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip, “Pronet Alarm Haber Alma Merkezi tecrübe, üstün teknoloji ve eğitimli insan kaynağı bir araya geldiğinde ne kadar büyük fark yaratabileceğinin somut bir örneği. Biz 20 yılı aşkın süredir bu alanlara yaptığımız yatırımlar sayesinde, birkaç saniyenin bile çok önemli olduğu vakalara en hızlı şekilde müdahale edilebilmesini sağlıyoruz. Böylece gerçek anlamda hayat kurtarıyoruz” diyor.

Yılda 7 Milyon Çağrıyı Karşılıyor, 2 Milyon Alarm Sinyali Alıyor

Habip’in verdiği bilgiye göre, 365 gün 7 gün 24 saat hizmet veren Pronet Müşteri Hizmetleri 7 milyon çağrıya hizmet veriyor. Ayrıca, Alarm Haber Alma Merkezi’ne ulaşan 2 milyon alarm sinyali, herhangi bir alarmın gözden kaçma ihtimalini sıfıra indiren teknik altyapı sayesinde saniyeler içinde yanıtlanıyor. Alarm durumlarının yanı sıra, Pronet Müşteri Hizmetleri ekibi yaptıkları telefon görüşmeleriyle kullanıcıların diğer sorunlarına da çözüm üretiyor ve her yıl talepler, teknik yardım gibi konulardaki çağrılara yanıt veriyor.

Çalışanlara Stres Yönetimi Eğitimi de Veriliyor

Pronet Alarm Haber Alma Merkezi’nde 100’ü aşkın deneyimli profesyonelden oluşan bir kadro görev yapıyor. Habip, çalışanların sıkı bir eğitimden geçtiğini belirtiyor ve ekliyor: “Burada çalışan arkadaşlarımızın her vakada en faydalı şekilde yardımcı olabilmeleri hayati önem taşıyor. Bu nedenle çalışanlar öncelikle sıkı bir eğitime ve sonrasında da sürekli sınavlara tabii tutuluyorlar. Eğitimler sadece müşteri hizmetleri ve güvenlik prosedürleri değil, stresle başa çıkma gibi pek çok alanda gerçekleştiriliyor.”

Güvenlik Riski Tamamen Ortadan Kalkmadan İşleri Bitmiyor

Pronet Alarm Haber Alma Merkezi çalışanları sürecin takibini yapmayı da ihmal etmiyor. Çalışanlar, güvenlik riskinin ortadan kalktığından emin olmadan ve sonrasında kullanıcıyı arayıp her şeyin yolunda olduğu teyidini almadan söz konusu vakayı tamamlanmış olarak kabul etmiyor.

Pronet’e Dünya Birinciliği Getirdi

Pronet, Alarm Haber Alma Merkezi’nde gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları sayesinde bugüne dek aralarında 11. Contact Center World Awards’ta “En İyi Müşteri Deneyimi” kategorisinde kazandığı dünya birinciliği de dahil pek çok ödüle layık görüldü.