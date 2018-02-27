27 Şubat Salı Kapalıçarşı Altın Fiyatları! Bugün Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Ne Kadar?

Altın alacaklar ve bozduracaklar dikkat! Altın fiyatları bugün yükselişe geçti. 27 Şubat Salı çeyrek altın alışta 259,63 lira, satışta 265,51 lira oldu.

Çeyrek Altın Kaç Gram?

Vatandaşların hem yatırım hem de hediye olarak çokça aldığı çeyrek altın toplamda 24 ayar dikkate alındığında 1,6065 grama denk gelmektedir. Buda cumhuriyet altınının dörtte biri anlamını taşımaktadır. Çeyrek altının 22 ayarlık olanı ise 1,75 gramdır.

Altın Yeni Güne Yükselişle Başladı!

Kapalıçarşı’da altın fiyatları bugün yükseldi. Gram altın bugün kaç lira oldu? Birikimini gram altınla değerlendirmek isteyen yatırımcılar ve vatandaşlar altın piyasasının açılmasını, fiyatların aşağı yukarı ne kadar olacağını beklerken, Kapalıçarşı bugünün altın fiyatlarını belirlemek için açıldı. 27 Şubat Salı günü geçerli olacak Cumhuriyet, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları belli oldu. Peki, çeyrek altın bugün kaç lira oldu. Cumhuriyet altını fiyatındaki değişim nasıl? Tam altın kaç liradan satılıyor? Hepsi ve çok daha fazlası haberimizde…

Gram Altın Bugün Kaç Lira Oldu?

Yatırımcı güne gram altın fiyatını merak ederek başladı. Gram altın bugün alışlara 162,35 liradan başladı, satış fiyatı ise 6 kuruşluk farkla 162,41 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı Güncel Çeyrek Altın Fiyatı!

Hediyelik altında başı çeken çeyrek altın 27 Şubat Salı gününe alışta 259,63 lira ile açılış yaptı. Çeyrek altın satışta 265,51 liradan alıcı buluyor.

Piyasa yarım altın fiyatını da belirledi. Buna göre yarım altın alışta 517,64 TL olurken, satışlar 531,01 liradan işleme alınıyor.

Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı Fiyatı Kaç Lira?

Cumhuriyet altını güne bin 75 liralık alış fiyatıyla başladı. Satışlarsa gün açılışında bin 87 liraya kadar yükseldi.