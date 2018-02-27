Büyükyalı İstanbul Projesinde Daikin Ortaklığı

Türkiye’de ve dünyada birbirinden önemli projelerin iklimlendirmesinde imzası bulunan Daikin, Marmara Denizi’nin kıyısında “iyi yaşam” konseptiyle hayata geçirilen Büyükyalı İstanbul’un da çözüm ortağı oldu. Zeytinburnu, Kazlıçeşme Sahil Yolu’nda, Tarihi Yarımada’nın hemen yanı başında 111 dönümlük arazi üzerine inşa edilen Büyükyalı İstanbul, tercihini çevre dostu, sessiz ve kompakt tasarıma sahip Daikin VRV IV sistemlerden yana kullandı. Aynı güzergahta yer alan Yalı Ataköy ve Pruva 34 projeleri gibi Büyükyalı İstanbul sakinleri de Daikin cihazları ile iklimlendirme konforu yaşayacak.

Teknoloji Verimlilik ve Güvenlik Bir Arada

Birbirinden farklı konsept ve büyüklüklerde konutların yer aldığı Büyükyalı İstanbul’un soğutma ihtiyacını karşılamak için üstün teknolojisi ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkan Daikin VRV IV cihazlar tercih edildi. Projede kullanılan cihazlar arasında VRT (Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı) özelliğine sahip RXYQ-T model ısı pompası tipi dış ünite ve RXYSCQ-T ve RXYSQ-T model Mini VRV IV ısı pompası tipi dış ünitelerin yanı sıra, konutların alan özelliklerine uygun olarak seçilen iç üniteler yer alıyor.

Her daire büyüklüğüne uygun kapasitede seçilen dış ünitelerle mekanların birbirinden bağımsız bir şekilde soğutulması sağlanırken, dış ünite klima santrali ile DX batarya bağlantısı yapılarak taze hava ihtiyacı da karşılanabiliyor. Projede tercih edilen Mini VRV IV dış ünite modelleri ise geniş kapasite aralığıyla kullanıcıların her türlü soğutma ihtiyacını karşılarken, kompakt yapısıyla da yer sıkıntısı yaşanabilecek yerlere kolaylıkla sığıyor. Çevre dostu R410A soğutucu gazı kullanan dış üniteler sayesinde atmosfere salınan gaz miktarı azaltılırken, VRT teknolojisiyle optimum sezonsal enerji verimliliğine ulaşmak mümkün oluyor. Düşük işletim ve bakım maliyetli, uzun ömürlü, sessiz ve yüksek güvenlikli Daikin VRV IV cihazlar ile soğutma ve havalandırma uzun yıllar boyunca endişe edilmesi gereken bir konu olmaktan çıkıyor.

Geniş iç ünite aralığına sahip dış üniteler, Daikin Emura ve Nexura gibi şık iç ünitelerle birlikte rahatlıkla kullanılabiliyor. Estetik görünümü bozmadan klima keyfi sağlayan gizli tavan, yatay hava üfleme ve sensör özelliğiyle üstün soğutma konforu sağlayan dairesel atışlı kaset, tavanlara sorunsuzca monte edilebilen tam düz kaset ve zemin alanı kısıtlı olan odalara uyumlu duvar tipi gibi farklı özelliklerdeki modelleriyle konutların tasarımına uygun çözümler sunan iç üniteler, düşük enerji tüketen özel DC fan motoruyla düşük ses seviyelerinde çalışarak huzurlu bir ortam sağlıyor. İç üniteler, yıkanabilen ve küf önleyici özelliği bulunan hava filtresi sayesinde bulundukları mekanın hava kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı oluyor.

Akıllı Projeye Akıllı Soğutma

Daikin’in hızlı ve kolay erişim özelliğine sahip VRV IV cihazları, tasarımı dünyaca ünlü İngiliz mimarlık şirketi Chapman Taylor tarafından gerçekleştirilen Büyükyalı İstanbul’un akıllı ev konseptini tamamlıyor. Özel olarak geliştirilen ‘I-Touch Manager’ merkezi otomasyon sistemi ile akıllı enerji yönetiminden uzaktan erişimle kontrole kadar pek çok kolaylığı bir arada sunan Daikin VRV IV cihazları sayesinde geleceğin ev konforu bugünden yaşanıyor. ‘I-Touch Manager’ ile kullanıcılar enerji tüketimi ve faturalandırma, enerji kayıp kaynağını tanımlama, uzaktan internet erişimi, tüm iç-dış ünitelerin uzaktan arıza ve bakım için takibi, sistemin diğer sistemlerle uyumlu çalışabilmesi ve otomatik iç ünite kaydı gibi tüm fonksiyonları kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

Montaj Kolaylığı ile Zamandan Tasarruf

Daikin VRV IV ısı pompası tipi dış ünitelerde standart olarak bulunan otomatik şarj ve soğutucu akışkan testi özellikleri ile devreye alma sırasında hem zamandan tasarruf etmek, hem de cihazlarda en iyi performansa ulaşmak mümkün oluyor. Geniş kapasite çeşitliliği ve yüksek borulama limit avantajı sayesinde kolay montaja imkan vermesi de Daikin VRV IV cihazları projeler için vazgeçilmez kılan özellikler arasında yer alıyor